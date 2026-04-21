Il documentario "Roberto Rossellini - Più di una vita", diretto da Ilaria de Laurentiis e finalista ai David di Donatello nella categoria Miglior Documentario, si trova al centro di un acceso dibattito. Nonostante il prestigioso riconoscimento, il film è stato infatti escluso per ben tre volte dai finanziamenti pubblici della Commissione Selettivi, lasciando la produzione priva di contributi statali.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Andrea Paolo Massara e sviluppato dalla piccola società indipendente B & B Film, guidata da de Laurentiis e dal marito Raffaele Brunetti, è stato interamente sostenuto con risorse proprie.

La regista Ilaria de Laurentiis ha espresso la sua amarezza, affermando: “con questo lavoro ci siamo rovinati”. Ha evidenziato le difficoltà di realizzare opere di rilevanza storico-culturale senza adeguato sostegno pubblico, nonostante la coproduzione con Rai, la tedesca ZDF Art e la lettone VFS Films. I costi più ingenti sono stati sostenuti per l'acquisizione di materiali d'archivio da numerosi paesi.

La denuncia di Ilaria de Laurentiis e le anomalie del Fondo Selettivi

De Laurentiis aveva riposto fiducia nell'ottenimento del contributo al terzo tentativo, ma ha ricevuto un'ulteriore esclusione. La regista ha sottolineato la paradossale situazione: "Eravamo fiduciosi che alla terza volta sarebbe finalmente arrivato questo contributo".

Ha denunciato come altri documentari, pur privi di riconoscimenti significativi come la finale ai David di Donatello, un forte consenso di pubblico alla Festa del Cinema di Roma o premi della critica come il Nastro d’Argento, abbiano invece ricevuto finanziamenti pubblici molto più consistenti, talvolta fino a due milioni di euro.

Nonostante ciò, il documentario su Rossellini ha ottenuto una notevole attenzione internazionale ed è stato selezionato dal Ministero degli Esteri per rappresentare l’Italia all’estero. De Laurentiis ha criticato le istituzioni italiane per aver ignorato il valore del progetto. Con amarezza, ha dichiarato che anche in caso di vittoria ai David di Donatello, il suo commento alla cerimonia resterebbe immutato: “con questo film ci siamo rovinati…”.

Il docufilm su Roberto Rossellini: tra riconoscimenti e difficoltà del settore

"Roberto Rossellini - Più di una vita" ripercorre la carriera di una delle figure centrali del cinema del Novecento, Roberto Rossellini, attraverso materiali d'archivio e testimonianze. Il film segue il suo percorso dal neorealismo alle sperimentazioni televisive, restituendo la complessità di un autore che ridefinì il linguaggio cinematografico e il rapporto tra cinema e realtà. La scelta di dedicare un'opera a un personaggio di tale calibro evidenzia l'impegno trentennale di B & B Film, la società di de Laurentiis e Brunetti, nella produzione di documentari di alto valore culturale, storico e di interesse collettivo.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente difficoltà nel panorama produttivo italiano. L'assegnazione dei fondi per il cinema e l’audiovisivo ha infatti rivelato numerosi casi analoghi, in cui piccole società indipendenti, pur con riconoscimenti internazionali, incontrano ostacoli nell'accesso ai contributi selettivi. Il dibattito sulle modalità di assegnazione dei finanziamenti pubblici rimane, pertanto, aperto e molto sentito dagli operatori del settore, alimentato da vicende come quella del documentario su Rossellini.