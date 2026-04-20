Dopo alcuni anni di assenza, il Festival di Musica Italiana 'Canzoni & Parole' fa il suo atteso ritorno sulla scena parigina. L'evento, che si svolge nella capitale francese, rappresenta un momento cruciale per la valorizzazione della cultura musicale italiana all'estero. La manifestazione coinvolge un ampio ventaglio di artisti, dai nomi già affermati alle giovani promesse del panorama canoro nazionale.

Gli organizzatori hanno dichiarato che l'obiettivo primario è "riportare la musica italiana al centro della scena internazionale e promuovere il dialogo culturale tra Italia e Francia".

L'edizione di quest'anno promette un'esperienza ricca, con una vasta selezione di interpreti e autori che presenteranno brani storici, repertori contemporanei e composizioni inedite, create appositamente per l'occasione.

Il direttore artistico Mario Del Vecchio ha sottolineato l'intento di offrire al pubblico francese e alla comunità italiana residente a Parigi un'esperienza autentica. "Vogliamo unire parola e melodia, ricreando l'atmosfera delle più belle tradizioni italiane", ha affermato Del Vecchio, evidenziando il legame profondo tra testo e musica che caratterizza la canzone italiana.

Un ponte culturale attraverso la musica

Il Festival 'Canzoni & Parole' nasce da una stretta collaborazione tra importanti istituzioni culturali italiane e francesi, tra cui l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e diverse associazioni della diaspora italiana.

Questa sinergia mira a creare un vero e proprio ponte musicale tra i due Paesi.

L'iniziativa si propone di valorizzare la musica d’autore, il pop contemporaneo e le canzoni storiche che hanno segnato intere generazioni di ascoltatori, sia in Italia sia in Francia. Il calendario degli appuntamenti è ricco e variegato, includendo concerti dal vivo, incontri con gli autori e sessioni di dialogo con il pubblico, tutte occasioni pensate per rafforzare i legami culturali italo-francesi attraverso il linguaggio universale della musica.

La manifestazione non solo attrae i residenti di origine italiana, ma anche un pubblico locale desideroso di scoprire la ricchezza melodica e letteraria delle canzoni italiane, testimoniando la vitalità della scena musicale italiana all'estero.

Tradizione e nuove voci sul palco parigino

Negli anni, il Festival di Musica Italiana a Parigi si è consolidato come una delle principali vetrine internazionali per la creatività musicale tricolore. Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di cantautori, orchestre e band che rappresentano la diversità dei generi musicali italiani.

L'evento, organizzato con il prezioso sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura, trova ospitalità in sale e teatri storici nel cuore di Parigi, come il celebre Théâtre Le Trianon. Questa scelta contribuisce a richiamare un pubblico ampio e variegato, desideroso di immergersi nelle sonorità italiane.

La programmazione accoglie sia protagonisti affermati della scena nazionale sia interpreti emergenti, offrendo così una panoramica completa della produzione musicale italiana, dalle sue radici tradizionali alle espressioni più contemporanee. L'iniziativa, secondo i promotori, è "un invito a riscoprire il valore universale della canzone italiana, dalla poesia del testo alle emozioni della melodia".