Il Giorno, storico quotidiano italiano fondato a Milano, celebra i suoi settanta anni dalla nascita, avvenuta il 21 aprile 1956. Questo importante anniversario segna una tappa fondamentale per una testata milanese che ha rappresentato una vera e propria svolta nel panorama giornalistico nazionale, sia per la sua rivoluzione grafica sia per l'eccezionale qualità delle firme prestigiose ospitate sulle sue pagine. Sin dal suo esordio, il giornale si è distinto per una formula innovativa e per la capacità di valorizzare la cronaca locale e nazionale, adottando una politica editoriale mirata a un pubblico ampio e diversificato.

L'edizione, sia cartacea che digitale, ripercorre in questi giorni i momenti salienti della sua lunga storia, celebrando la ricorrenza con iniziative commemorative e speciali approfondimenti. Tra gli elementi più rivoluzionari spicca l'impianto grafico, introdotto con un'attenzione particolare all'impatto visivo e alla leggibilità, un approccio che ha fatto scuola nel giornalismo italiano. Il direttore Sandro Neri ha sottolineato come «Il Giorno abbia portato l'informazione nelle case di un'Italia in grande cambiamento, accompagnandone la crescita e raccontando con occhi nuovi la sua complessa realtà».

Firme prestigiose e l'innovazione grafica nel giornalismo

Nel corso dei suoi settanta anni, il quotidiano ha ospitato penne prestigiose che hanno contribuito in modo determinante all'autorevolezza del giornale.

Tra i grandi scrittori e giornalisti che hanno lasciato il segno si ricordano figure del calibro di Giorgio Bocca, Indro Montanelli, Oriana Fallaci, Enzo Biagi, Italo Pietra e Gino Montesanto. Questi autori hanno firmato servizi, inchieste e rubriche, dando voce ai principali eventi della storia italiana e internazionale e raccontando in modo diretto e spesso innovativo gli avvenimenti più rilevanti dell'epoca.

Oltre ai contenuti di alto livello, Il Giorno ha offerto un contributo determinante al rinnovamento grafico del giornalismo italiano. L'impostazione visiva delle sue pagine, caratterizzata da una grafica moderna, dall'uso di fotografie di grande formato e dall'impiego sistematico del colore, ha segnato un "prima e un dopo" nella percezione della stampa quotidiana.

Il suo legame stretto con il territorio milanese e lombardo rimane un elemento distintivo della testata, che ha costantemente dedicato ampio spazio alla cronaca e agli approfondimenti locali.

Il forte legame con Milano e l'evoluzione editoriale

Fin dalla sua fondazione, Il Giorno ha mantenuto un rapporto privilegiato con la città di Milano. La redazione, profondamente inserita nel tessuto culturale e sociale della metropoli, ha accompagnato le sue trasformazioni, dando voce alle sue istanze e diventando un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. L'attenzione costante agli sviluppi economici, culturali e sportivi di Milano e della Lombardia è ancora oggi centrale nelle pagine del quotidiano.

Nonostante i profondi cambiamenti nel mercato editoriale e la crescente digitalizzazione, Il Giorno ha saputo conservare la propria identità, rinnovando costantemente contenuti e formati senza mai perdere di vista la sua essenza originaria. La celebrazione di questo importante anniversario sottolinea quanto la storia del giornale sia indissolubilmente legata non solo ai protagonisti che vi hanno lavorato, ma anche ai suoi fedeli lettori, sempre coinvolti nelle evoluzioni di una testata che continua a rappresentare un tassello rilevante e insostituibile nell'informazione italiana.