Il teatro italiano si prepara a un weekend ricco di eventi significativi, con un cartellone che spazia da Roma a Palermo. La scena si anima con nuove produzioni e gli attesi grandi ritorni di interpreti come Francesco Montanari, Luca Lazzareschi, Enrico Ianniello, Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo. Gli spettacoli in programma, che indagano il teatro stesso e spaziano da Shakespeare a Molière fino alla drammaturgia contemporanea, offrono un panorama culturale variegato e coinvolgente.

A Roma, il Teatro India ospita "Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III", una rilettura del capolavoro shakespeariano "Riccardo III" firmata e diretta dal drammaturgo uruguaiano Gabriel Calderón.

Protagonista è Francesco Montanari, che interpreta un attore alla sua prima grande opportunità. Attraverso il celebre monologo, il personaggio scopre inquietanti affinità tra la sua vita e quella del sovrano di York, tra ambizione, rabbia repressa, sete di riscatto e opportunismo. L'opera è in scena dal 22 al 26 aprile.

Sempre nella capitale, la Sala Umberto celebra il ritorno di Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo. I due artisti, che nel 1990 debuttarono insieme con "Gonne", si ritrovano sul palco a trentacinque anni di distanza con "70 ci da tanto". Lo spettacolo è un'antologia dei loro migliori pezzi, accompagnati da una band di musicisti, in scena dal 23 al 26 aprile.

A Milano, il Piccolo Teatro presenta "Il malato immaginario", l'ultimo capolavoro di Molière, diretto da Andrea Chiodi.

Con Tindaro Granata e Francesca Porrini, la pièce reinterpreta il celebre grido "Io sono il malato!" come la disperazione di un autore teatrale che si sente messo da parte. Lo spettacolo è in cartellone fino al 26 aprile.

Sempre nel capoluogo lombardo, il Teatro Elfo Puccini ospita "Misurare il salto delle rane", una dark comedy di Gabriele Di Luca. Lo spettacolo, interpretato da Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa, indaga le esistenze di tre donne in un piccolo paese di pescatori, tra lutti, rinascite e complicità. In scena fino al 26 aprile.

Classici e drammaturgia contemporanea in Sicilia

In Sicilia, il Teatro Verga di Catania propone fino al 30 aprile "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller, con la regia di Carlo Sciaccaluga.

Luca Lazzareschi veste i panni di Willy Loman, un uomo che cerca ostinatamente di esistere in un mondo che non riconosce il valore dell'errore e della fragilità. L'opera attualizza il dramma, evidenziando la solitudine e la disperazione celate dietro il mito del successo americano.

A Palermo, il Teatro Biondo accoglie "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin", adattamento teatrale del romanzo di Enrico Ianniello, premiato con il Campiello e il Bancarella. Diretto da Pau Miró, lo spettacolo narra la storia di Isidoro, un bambino felice nell'Irpinia degli anni '70, toccando temi di rinascite e la memoria del terremoto. L'opera è in scena dal 24 al 26 aprile nella Sala Strehler.

I teatri protagonisti: da Milano alla Sicilia

Il Piccolo Teatro di Milano, istituzione storica dal 1947, si conferma un punto di riferimento per la scena nazionale, presentando nuove produzioni e riletture di classici. Analogamente, il Teatro Elfo Puccini di Milano si distingue per i suoi repertori innovativi e l'attenzione alle tematiche sociali e alle nuove drammaturgie.

Il Teatro Biondo di Palermo, sotto la direzione di Pamela Villoresi, prosegue la sua missione di valorizzazione della drammaturgia contemporanea, accogliendo spettacoli originali come quello di Ianniello. Il cartellone complessivo offre un panorama variegato, dando voce a registi affermati come Calderón e Chiodi, e a talenti della scrittura come Di Luca. Questa ricca offerta, che spazia dai classici alla sperimentazione di nuovi linguaggi, testimonia la vitalità del teatro italiano e il suo costante dialogo tra tradizione e innovazione.