Lorenzo Jovanotti ha presentato in Campidoglio il Jova Giro, un progetto innovativo che fonde musica e cicloturismo. L'artista percorrerà l'Italia in bicicletta, con un percorso che prende il via e si conclude nella Capitale, per un totale di circa duemila chilometri. L'iniziativa, illustrata insieme al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prevede tappe musicali intervallate da lunghe trasferte su due ruote, promettendo un'estate di avventura e condivisione.

Il percorso del Jova Giro: un viaggio tra sud e isole

Il JovaGiro prenderà il via dal Circo Massimo il 9 agosto.

La prima tappa condurrà Jovanotti a Montesilvano, in provincia di Pescara, da dove il viaggio proseguirà verso sud. Il percorso toccherà località come Barletta, in Puglia, e Catanzaro. Da qui, si snoderà la tratta più lunga, quasi 500 chilometri, fino a Palermo, in Sicilia. Successivamente, un traghetto condurrà i partecipanti a Napoli, per poi risalire la penisola e giungere infine a Roma.

Questo itinerario ambizioso attraverserà paesaggi dal Gran Sasso all'Adriatico, dalla Sicilia al Tirreno, valorizzando i territori interni e i piccoli centri. L'obiettivo è duplice: offrire un'esperienza di viaggio unica e promuovere attivamente il turismo lento e sostenibile, evidenziando le bellezze del nostro Paese e un approccio più consapevole al viaggio.

Musica, sport e valorizzazione dei territori: la visione di Jovanotti

L'idea del Jova Giro nasce dalla profonda passione di Lorenzo Jovanotti per la musica e per il ciclismo. L'artista ha spiegato di aver concepito il progetto per sfruttare i giorni liberi tra un concerto e l'altro, trasformandoli in un'opportunità per esplorare il sud Italia. Pedalando lungo strade statali e piste ciclabili, il cantante intende non solo mantenersi in forma per i concerti, ma anche raccontare e promuovere il nuovo turismo ciclabile, una forma di viaggio in crescita che può generare un significativo indotto economico per le comunità locali.

Un altro aspetto cruciale del progetto è la volontà di creare nuove opportunità per la musica dal vivo nelle regioni meridionali.

Jovanotti ha sfidato il "luogo comune che al sud non ci sono posti per fare musica", proponendo di "inventare queste strutture" e di "aprire spazi verdi, anche nelle periferie delle città, che possano essere riutilizzate anche in futuro". Questa visione include l'invito a diversi colleghi e amici a unirsi a lui durante le tappe, trasformando il viaggio in un'esperienza collettiva e di condivisione.

Il gran finale al Circo Massimo

L'atto conclusivo e celebrativo del Jova Giro si terrà il 12 e 13 settembre al Circo Massimo di Roma. Questi due eventi rappresenteranno il culmine del viaggio, un simbolico ritorno a casa e una grande festa per chiudere un'esperienza personale e collettiva. Jovanotti ha espresso il desiderio di invitare numerosi artisti e amici a partecipare a queste serate finali, trasformandole in un'esplosione di musica.

Il progetto si inserisce perfettamente nella ricca storia dei grandi eventi live di Jovanotti nella Capitale, rafforzando ulteriormente il suo profondo legame con la città e il suo affezionato pubblico. Il Jova Giro non è solo un tour, ma un'affermazione del valore del viaggio, della musica e della scoperta, unendo l'energia dei concerti alla bellezza del paesaggio italiano, da Roma a Roma.