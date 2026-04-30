Un facsimile del Libro d’Ore MS 198, manoscritto devozionale medioevale della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (Udine), è stato donato alla Library of Congress di Washington. L’iniziativa della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS, parte della missione nordamericana, mira a valorizzare il patrimonio librario e la tradizione amanuense italiana, promuovendo la cultura friulana negli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta nella sala centrale della Biblioteca del Congresso. Il facsimile, realizzato a mano con concessione di San Daniele, è stato consegnato dal presidente Roberto Giurano e dal sindaco Pietro Valent, alla presenza di autorità.

Giurano ha definito il manoscritto “un ponte tra epoche e civiltà diverse” e il Libro d’Ore un “ambasciatore silenzioso della cultura friulana e italiana nel mondo”.

Il Libro d’Ore MS 198: storia e caratteristiche

Il facsimile riproduce l’originale Libro d’Ore MS 198 della Biblioteca Guarneriana, uno dei suoi codici più preziosi. Questo manoscritto, piccolo e finemente miniato, è di origine fiorentina. Studi lo attribuiscono alla bottega di Boccardino il Vecchio a Firenze, nel Cinquecento. Uno stemma inquartato delle famiglie Adriani e Casavecchia, visibile al fol. 14r, suggerisce una commissione nuziale. La Fondazione Scriptorium Foroiuliense ha creato dieci copie fedeli: una a San Daniele del Friuli, una alla Biblioteca Nazionale del Giappone a Tokyo, un’altra alla Biblioteca del Congresso del Paraguay.

Le restanti attendono collocazioni internazionali. Un commentario accademico accompagna ogni facsimile, arricchendo la conoscenza storica e valorizzando il patrimonio librario friulano.

La Fondazione Scriptorium Foroiuliense e il patrimonio Guarneriano nel mondo

La Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, fondata nel 1466, è tra le più antiche d’Europa. La Fondazione Scriptorium Foroiuliense realizza facsimili codicologici e promuove la filologia del libro antico, inserendo riproduzioni in collezioni internazionali. Sotto la presidenza di Roberto Giurano, collabora con istituzioni accademiche, affermando l’eccellenza friulana nella produzione manoscritta. La sua strategia internazionale è confermata da donazioni della Bibbia di Gutenberg a Toronto e Washington.

Il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent, e la Regione Friuli Venezia Giulia sostengono l’opera della fondazione, che valorizza il patrimonio librario guarneriano, promuovendo inclusione e impegno sociale.