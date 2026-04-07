Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (MIC) è entrato nell’Art Nouveau European Route, la rete europea per il patrimonio Art Nouveau. L’adesione, annunciata il 7 aprile 2026, è cruciale per il riconoscimento delle ceramiche storiche e moderne faentine nel panorama europeo. Il MIC, a Faenza, con oltre 60.000 opere, è un’istituzione internazionale. L’ingresso nel Network sottolinea il valore delle sue raccolte, specie ottocentesche e novecentesche. La direttrice Claudia Casali ha dichiarato che il traguardo “testimonia la rilevanza internazionale delle collezioni faentine e l’impegno nella ricerca e divulgazione”, rafforzando il dialogo con istituzioni europee Art Nouveau, ampliando scambi e progetti.

Il ruolo di Faenza nell’Art Nouveau europeo

Il Museo Internazionale delle Ceramiche si distingue per lo studio delle ceramiche otto-novecentesche. L’ingresso nell’Art Nouveau Network valorizza le sezioni dedicate ad artisti e manufatti dello stile. Fondato nel 1908, il museo ha ampliato le collezioni e collaborato con istituzioni internazionali. L’adesione lo inserisce in una rete europea di siti Art Nouveau, accrescendo prestigio e visibilità del patrimonio faentino. Per Faenza, ciò potenzia i legami culturali, offrendo opportunità per eventi, esposizioni e progetti con partner europei.

Il Museo Internazionale delle Ceramiche: storia e patrimonio

Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza è tra i maggiori poli ceramici d’Europa.

Fondato oltre un secolo fa, è punto di riferimento per lo studio delle arti ceramiche, con testimonianze dall’antichità al presente. Famosi i nuclei otto-novecenteschi (con manufatti Art Nouveau); vanta collezioni rinascimentali, orientali, contemporanee. Ospita laboratori didattici, ricerca e divulgazione, collaborando con università e istituzioni. L’ingresso nell’Art Nouveau Network garantirà maggiore circolazione e tutela/valorizzazione. Conferma Faenza città simbolo per la ceramica, sostenendone il ruolo in progetti culturali e artistici.