Il mancato finanziamento pubblico al documentario "Giulio Regeni, tutto il male del mondo" di Simone Manetti ha generato un caso politico nazionale. Partito Democratico, Più Europa e Alleanza Verdi Sinistra (Avs) hanno presentato tre interrogazioni alla Camera, chiedendo chiarimenti al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La commissione ministeriale ha giudicato l'opera di "scarso interesse culturale", nonostante ripercorra la vicenda del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Prodotto da Fandango e Ganesh, il documentario ha vinto il Nastro della Legalità 2026 e sarà proiettato in 76 università italiane su iniziativa della senatrice Elena Cattaneo.

Nonostante tali riconoscimenti, l'esclusione dai fondi ha suscitato forti reazioni: Domenico Procacci (Fandango) l'ha definita "censura che nega la ricerca di verità". Chiara Braga (PD) ha ipotizzato una "valutazione politica" per un'opera di "evidente valore civile e culturale", collegando l'episodio alle criticità della riforma dei fondi al cinema del governo Meloni, accusata di aver reintrodotto discrezionalità e politicizzazione.

Le accuse politiche e il dibattito sulla libertà artistica

Riccardo Magi (Più Europa) ha definito il fatto "grave e incredibile", esigendo chiarimenti da Giuli, suggerendo "mandato politico" o incompetenza della commissione, data l'anomalia del rifiuto nonostante premi e proiezioni.

Angelo Bonelli (Avs) ha parlato di "bavaglio", accusando il governo Meloni di "censurare un lavoro che chiede verità e giustizia" e di "avallare una decisione politica che impedisce di mostrare una verità". Le forze politiche concordano nel criticare la riforma, ritenuta responsabile di aver ridotto la trasparenza a favore di criteri discrezionali e politicizzati.

Il docufilm, presentato anche al Parlamento europeo, riafferma l'importanza del caso Regeni, già oggetto di commissione parlamentare d'inchiesta. La polemica evidenzia la tensione tra libertà artistica, autonomia delle commissioni e il diritto di espressione civile nel cinema italiano. Le richieste di chiarimento al ministro Giuli rimangono centrali nel dibattito pubblico e culturale, sottolineando l'influenza delle scelte di finanziamento su opere di grande interesse collettivo.