Il Teatro di San Carlo di Napoli ha promosso un concerto straordinario per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, una delle sale teatrali più significative del capoluogo partenopeo, gravemente danneggiata da un incendio lo scorso 17 febbraio. L'iniziativa, denominata "Per il Sannazaro", si terrà sabato 9 maggio alle ore 20 e vedrà sul podio il maestro Giulio Prandi dirigere l'orchestra del Lirico partenopeo. L'evento ha come scopo primario la raccolta di fondi essenziali per il restauro e la rinascita di questo simbolo della cultura e della storia napoletana, un gesto di solidarietà che unisce due delle più importanti istituzioni culturali della città.

Il programma del concerto è un tributo alla tradizione musicale napoletana, un omaggio diretto al Teatro Sannazaro e alla sua eredità. Saranno eseguite opere di compositori che hanno segnato la storia della musica, tra cui la Sinfonia n. 5 in sol minore di Nicola Antonio Zingarelli, la Periodical Overture in 8 parts, n. 14 di Niccolò Jommelli e la Sinfonia funebre per la morte del pontefice Pio VI di Giovanni Paisiello. Questa selezione mira a evidenziare il respiro internazionale e l'importanza storica della musica prodotta a Napoli per secoli. La serata si concluderà con la celebre Sinfonia n. 38 in re maggiore, 'Praga', di Wolfgang Amadeus Mozart, un brano che suggella la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale presentato.

Il Teatro Sannazaro: un simbolo della cultura partenopea

Per intere generazioni, il Teatro Sannazaro ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per la scena culturale di Napoli. Fondato nel 1874 e strategicamente posizionato nel quartiere di Chiaia, ha ospitato innumerevoli spettacoli teatrali, recital e iniziative di grande risonanza, lasciando un'impronta indelebile nella storia artistica della città. Negli ultimi decenni, la sua direzione si è distinta per un'attenta promozione di produzioni d'autore, eventi di prosa e rassegne dedicate sia a figure di spicco che a giovani e promettenti compagnie locali. Il devastante incendio del 17 febbraio ha rappresentato un duro colpo, non solo per la comunità locale ma per l'intero panorama culturale italiano, innescando una mobilitazione generale di istituzioni e operatori del settore per la sua ricostruzione.

L'iniziativa del San Carlo si inserisce in un più ampio contesto di azioni solidali che hanno visto protagonisti i principali teatri napoletani nel corso degli anni. Il Teatro di San Carlo, fondato nel lontano 1737, è universalmente riconosciuto come il più antico teatro d'opera attivo d'Europa e costituisce un emblema inconfondibile del patrimonio culturale partenopeo. Il suo impegno nella promozione di eventi di solidarietà sottolinea l'importanza cruciale di tutelare non solo il patrimonio materiale, ma anche le tradizioni artistiche e culturali che animano il tessuto sociale e identitario di Napoli.

La Scuola musicale napoletana e il programma del concerto

Il cuore del concerto è la celebrazione della Scuola musicale napoletana, un movimento artistico che tra il XVII e il XVIII secolo elevò Napoli a uno dei centri musicali più dinamici e influenti d'Europa.

Figure illustri come Nicola Antonio Zingarelli, Niccolò Jommelli e Giovanni Paisiello hanno lasciato un'eredità inestimabile attraverso le loro composizioni sinfoniche, sacre e liriche. L'inclusione della Sinfonia 'Praga' di Mozart nel repertorio conferisce all'evento una dimensione internazionale, evidenziando il profondo legame e l'influenza reciproca tra la cultura musicale partenopea e i maestri della tradizione europea.

La selezione dei brani proposti è frutto di un'attenta ricerca, volta a riscoprire e valorizzare pagine meno conosciute ma di grande significato storico e artistico, che per secoli hanno risuonato nei salotti e nei teatri di Napoli. Il maestro Giulio Prandi, alla guida dell'orchestra del San Carlo per questa speciale occasione, si fa portavoce di una tradizione che concepisce il dialogo tra il passato glorioso e il presente vibrante come un elemento fondamentale dell'identità culturale e civica della città.