Il 27 aprile 2026 è stato inaugurato a Genova l’Archivio Storico della Fondazione Il Secolo XIX, evento centrale delle celebrazioni per i 140 anni dello storico quotidiano, fondato il 25 aprile 1886. Questo nuovo centro culturale restituisce alla città e alla Liguria un vasto patrimonio accessibile di cronaca, immagini e trasformazioni sociali documentate in oltre un secolo di storia.

L’inaugurazione, alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, rende la memoria collettiva genovese accessibile a studenti, ricercatori e cittadini. L’Archivio si configura come una moderna infrastruttura culturale, non solo un luogo di conservazione, ma un motore per la conoscenza e la ricerca.

La sindaca Salis ha evidenziato come “Le pagine del Decimonono sono, da sempre, lo specchio dell’anima di Genova e della nostra comunità. Entrare in questo archivio significa camminare nel tempo e riscoprire la nostra identità”. Ha ringraziato la Fondazione per questo “regalo prezioso alla città” in occasione del 140° compleanno.

Concepito come risposta alla velocità dell’informazione contemporanea, l’Archivio promuove la verifica delle fonti e il pensiero critico. “È un luogo dove i giovani possono incontrare la storia viva e trasformarla in nuove idee e partecipazione”, ha affermato Salis, testimoniando il ruolo imprescindibile del Secolo XIX nell’informazione libera.

Un hub culturale e un ponte tra generazioni

La Fondazione Il Secolo XIX ha ideato l’Archivio come un ambiente di dialogo tra passato e futuro, superando la concezione di semplice deposito di giornali e fotografie. Grazie a sistemi avanzati di digitalizzazione, offre un accesso innovativo e una consultazione immersiva dei documenti, valorizzando la memoria in un contesto digitale dove l’informazione rischia di perdersi nella frammentarietà.

Questo spazio è un laboratorio di idee e conoscenze, dove il vasto patrimonio storico-giornalistico del Secolo XIX – riflesso dei cambiamenti politici, economici e sociali di Genova e della Liguria – può essere riscoperto e interpretato. Sono previsti percorsi didattici e collaborazioni con scuole e università per stimolare nei giovani l’etica della ricerca giornalistica e il valore della verifica delle fonti.

Storia del quotidiano e il ruolo della Fondazione

Fondato il 25 aprile 1886, Il Secolo XIX è divenuto una delle testate più longeve e influenti del panorama italiano, testimoniando le principali tappe della storia ligure e nazionale, dallo sviluppo industriale alle trasformazioni urbane. L’Archivio raccoglie ogni articolo, fotografia ed editoriale che ha contribuito a modellare la coscienza civica.

La Fondazione Il Secolo XIX agisce attivamente nella conservazione archivistica, nella promozione della cultura, della formazione e nell’impegno territoriale. Il nuovo archivio è una “nuova casa” dove la memoria diventa, ogni giorno, fonte insostituibile per comprendere il presente e progettare il futuro.

L’inaugurazione suggella un patto rinnovato tra lettori, comunità e storia cittadina. L’obiettivo è mantenere saldo il valore della memoria storica, offrendo una piattaforma di innovazione culturale che consenta a Genova di dialogare con il proprio passato e costruire il futuro su basi solide e condivise.