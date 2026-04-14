La venticinquesima edizione del Tribeca Festival inaugurerà il 3 giugno con la première mondiale del documentario “Earth, Wind & Fire (To Be Celestial VS That’s the Weight of the World)”. Al Beacon Theater di New York, seguirà una performance dal vivo degli Earth, Wind & Fire con The Roots, collettivo fondato dal regista Questlove. Il festival si terrà dal 3 al 14 giugno, proseguendo la sua missione di rivitalizzazione culturale di Lower Manhattan, avviata dopo l’11 settembre.

Questa produzione HBO Original è diretta dal batterista, DJ e produttore statunitense Questlove (Ahmir Khalib Thompson).

Il film evidenzia l'immensa influenza culturale degli Earth, Wind & Fire, esplorando storia e visione del fondatore Maurice White tramite materiali d'archivio inediti. Questlove ha definito il processo creativo “trasformativo”, e la band “tra le più rilevanti della storia per influenza culturale”. Dopo il Tribeca, il documentario debutterà negli Stati Uniti su HBO e in streaming su HBO Max.

Il Tribeca Festival: rinascita e visione

Il Tribeca Festival fu istituito nel 2002 da Jane Rosenthal, Robert De Niro e Craig Hatkoff per la rinascita di Lower Manhattan dopo l’11 settembre. È un appuntamento di spicco globale, con anteprime e confronto. Cara Cusumano, direttrice e SVP del festival, ha dichiarato che il film “rappresenta tutto ciò che Tribeca incarna: pionieri creativi ai massimi livelli, capaci di celebrare la gioia e il senso di comunità che l’arte genera”.

L'apertura della 25ª edizione con il documentario conferma l'attenzione del festival verso progetti originali e figure musicali di grande impatto.

Earth, Wind & Fire e il percorso di Questlove

Gli Earth, Wind & Fire, fondati a Chicago nel 1969 da Maurice White, hanno segnato la musica fondendo soul, funk, R&B e jazz, divenendo simbolo di innovazione e inclusione. Il documentario di Questlove si concentra sulla visione artistica di White e sull'eredità musicale della band, con rari materiali d'archivio. Questlove ha esperienza nel raccontare la musica afroamericana, avendo diretto “Summer Of Soul” (Oscar 2022, festival di Harlem 1969) e “Sly Lives!” (su Sly Stone). La produzione vede Dave Sirulnick, Samantha Grogin, KB White, Arron Saxe; produttori esecutivi Zarah Zohlman, Shawn Gee, Jon Kamen, Cheo Hodari Coker e Amos Newman.

L'apertura del Tribeca Festival celebra i protagonisti della musica contemporanea, rafforzando il legame tra cinema, arti performative e memoria collettiva in un contesto di dialogo culturale.