Ha aperto i battenti il 21 aprile 2026 a Illegio, in provincia di Udine, la mostra "Il Dialogo. Una storia chiamata amore". Questo progetto espositivo di notevole rilievo presenta 50 opere selezionate da musei, diocesi e collezioni sia italiane che estere, coprendo un arco cronologico che spazia dal V secolo a.C. fino al Novecento. L’iniziativa, annunciata dal parroco della comunità, don Alessio Geretti, sarà accessibile al pubblico fino al 20 ottobre 2026. Il percorso espositivo si articola attraverso dipinti, sculture e preziosi reperti archeologici, concessi in prestito da istituzioni di fama come i Musei Vaticani, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Galleria Palatina di Firenze e altri importanti istituti italiani ed europei.

Tra i capolavori esposti figurano firme illustri quali Guercino, Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma, Paris Bordone, il Maestro della Pala Barbadori, Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Mario Sironi. Il progetto, interamente concepito attorno al tema del "dialogo" tra epoche e linguaggi artistici differenti, è stato inaugurato alla presenza del presidente dell’Associazione culturale di Illegio, Paolo Petiziol, e dello scrittore e poeta Davide Rondoni, che ha partecipato a un confronto pubblico con don Geretti. "Il titolo scelto intende evocare quella relazione profonda tra opere e visitatori, tra passato e presente, che da sempre contraddistingue la nostra attività", ha dichiarato don Geretti durante la presentazione ufficiale dell’evento.

Il Dialogo: un itinerario tra capolavori e linguaggi artistici

La mostra "Il Dialogo" si configura come un viaggio immersivo nella storia e nell’estetica di venticinque secoli, proponendo accostamenti inediti tra opere provenienti da epoche e contesti culturali molto diversi. L’allestimento, curato con estrema attenzione, consente ai visitatori di ammirare da vicino manufatti antichi e creazioni moderne, evidenziando le corrispondenze e i contrasti tra i linguaggi artistici dei vari periodi. Particolarmente rilevante è la presenza di opere dai Musei Vaticani, inclusi preziosi reperti di arte antica, e dalla Galleria Palatina di Firenze, celebre per il suo inestimabile patrimonio di pittura rinascimentale e barocca.

I prestiti eccezionali concessi da questi musei prestigiosi conferiscono all’esposizione una dimensione internazionale, capace di instaurare un dialogo proficuo sia con il territorio friulano che con un pubblico globale. Questo evento rappresenta inoltre un’importante opportunità di promozione culturale per la località di Illegio, da tempo riconosciuta per l’eccellenza delle sue rassegne artistiche annuali. Curate dalla parrocchia e dal comitato promotore, queste mostre sono in grado di attrarre visitatori da ogni parte d’Italia, consolidando la reputazione del borgo come polo artistico.

Illegio: un polo d'arte nel cuore della Carnia

Illegio, una suggestiva frazione della Carnia, nel Friuli Venezia Giulia, si è affermata negli ultimi vent’anni come un vivace centro culturale.

La sua intensa attività ha trasformato il borgo in una meta riconosciuta per le sue esposizioni tematiche di arte sacra e laica. A partire dal 2004, grazie all’impegno congiunto della parrocchia e del comitato locale, Illegio ha ospitato annualmente mostre che hanno richiamato importanti prestatori nazionali e internazionali. Questa costante iniziativa ha contribuito significativamente alla rivitalizzazione culturale dell’area e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.

Le rassegne artistiche di Illegio si distinguono per il loro taglio interdisciplinare e per la capacità di proporre ogni anno percorsi tematici innovativi, riscuotendo un notevole successo di pubblico anche al di fuori del Friuli.

Oltre ad aver esposto opere di artisti di prima grandezza, queste mostre offrono uno spazio privilegiato di riflessione su temi universali quali la spiritualità, il senso del sacro e la bellezza. La nuova mostra "Il Dialogo" rafforza ulteriormente la vocazione di Illegio a porsi come laboratorio permanente di incontro tra arte, territorio e comunità, in un dialogo consapevole che abbraccia passato e presente.