Il romanzo "Oceani di carta", scritto a quattro mani da Enzo d'Alò e Giacomo Scarpelli, offre un ritratto inedito di Emilio Salgari, il celebre scrittore veronese. L'opera, che arriva in libreria il 10 aprile per Salani Le Stanze, è stata presentata il 7 aprile 2026 e si propone di esplorare la vita e il percorso umano e creativo di Salgari, celebrando la vittoria dell'immaginazione sulla realtà. Attraverso una narrazione che intreccia elementi di realtà e finzione, il libro indaga le passioni, i successi editoriali e i drammi intimi di uno degli autori più letti e tradotti d'Italia.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia riscoperta della figura di Salgari e del suo ruolo nella letteratura italiana, in occasione del 160° anniversario della sua nascita.

Il romanzo ripercorre le tappe salienti della biografia di Salgari, soffermandosi sulle difficoltà familiari e le sfide creative che egli affrontò. Gli autori hanno scelto di far emergere la figura di Salgari non solo come narratore d'avventure, ma anche come un uomo alle prese con le incertezze dell'Italia umbertina e la crisi del mondo letterario a cavallo tra Ottocento e Novecento. Particolare attenzione è riservata agli ultimi anni di vita dello scrittore, segnati dalla malattia, dai problemi economici e da una straordinaria produttività letteraria che non sempre gli valse il riconoscimento sperato.

Enzo d'Alò ha sottolineato come l'intento fosse quello di restituire a Salgari la sua luce autentica, quella di chi seppe sognare mari lontani pur restando in Italia, mentre Giacomo Scarpelli ha aggiunto che Salgari fu un grande fabbricante di avventure, ma anche un uomo segnato dal suo tempo e dalle sue inquietudini.

La fusione tra realtà e immaginazione

"Oceani di carta" si distingue per la sua capacità di fondere elementi storici con licenze narrative. Partendo da una documentazione accurata sulla vita di Salgari, gli autori hanno costruito una narrazione che permette di immergersi nel contesto culturale e sociale dell'Italia tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. L'opera offre una profonda riflessione sull'ambivalenza tra vita reale ed evasione letteraria, esplorando le dinamiche interiori di uno scrittore che conquistò generazioni di lettori pur non avendo mai varcato i confini nazionali.

Il romanzo è rivolto sia a chi conosce già la produzione salgariana sia a coloro che si avvicinano per la prima volta alle sue storie, grazie a un impianto che alterna pagine di cronaca personale a sequenze ispirate a una fantasia "salgari-colta".

Emilio Salgari: vita, opere e il suo lascito

Emilio Salgari, nato a Verona nel 1862 e scomparso nel 1911, è universalmente riconosciuto per i suoi celebri romanzi d'avventura, tra cui spiccano "Le tigri di Mompracem", "Il Corsaro Nero" e "Sandokan". Fu un autore estremamente prolifico, con oltre ottanta opere all'attivo, che vendettero milioni di copie e lo resero una figura centrale nell'immaginario collettivo italiano e mondiale. Le sue narrazioni si caratterizzarono per le ambientazioni esotiche, spesso dettagliate attraverso fonti secondarie data la sua impossibilità di viaggiare, e per una tensione morale che animava eroi romantici e i loro travagli interiori.

Negli ultimi anni, la figura di Salgari è stata oggetto di un rinnovato interesse, sia da parte di studiosi che di narratori. Il romanzo di D'Alò e Scarpelli si inserisce in questa tendenza, offrendo un'ulteriore occasione per indagare il complesso rapporto tra vita e immaginazione nei grandi autori italiani.