Il progetto nazionale Io leggo perché LAB Nidi ha raggiunto un traguardo significativo, donando 32mila libri in quattro anni a bambini nella fascia d'età da zero a sei anni. L'iniziativa ha coinvolto nidi e scuole dell'infanzia su tutto il territorio italiano, inserendosi nelle politiche del Centro per il libro e la lettura. Questa importante azione è frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Associazione Italiana Editori e il Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Lanciata nel 2020, l’iniziativa ha permesso, fino all’aprile 2026, la distribuzione di volumi a oltre 150 realtà tra nidi e scuole dell’infanzia, dislocate in varie regioni italiane.

L’obiettivo primario è avvicinare i bambini ai libri e alla lettura sin dai primi anni di vita, offrendo al contempo supporto a pedagogisti ed educatrici nella creazione di ambienti favorevoli allo sviluppo delle competenze linguistiche e cognitive. Il progetto sottolinea come la lettura sia una componente fondamentale nello sviluppo del bambino e debba essere accessibile anche ai più piccoli.

Gli obiettivi e l'impatto sull'educazione precoce

LAB Nidi si configura come uno dei progetti pilota in Italia per la promozione della lettura nella prima infanzia. Il programma prevede non solo la distribuzione di libri accuratamente selezionati e adatti alla fascia d'età, ma anche sessioni formative dedicate a insegnanti ed educatori.

Ogni struttura beneficiaria riceve una dotazione libraria calibrata in base al numero di bambini iscritti, con l’intento di coprire un'ampia varietà di generi e approcci narrativi, dalle narrazioni illustrate alle prime storie sonore. Grazie a una costante sinergia tra gli enti promotori e le istituzioni scolastiche, le attività del progetto sono integrate efficacemente nei percorsi educativi quotidiani.

La partecipazione al progetto include altresì momenti di confronto e sensibilizzazione con le famiglie, mirati a evidenziare l'importanza della lettura sia in ambito domestico che nei contesti extrascolastici. Tra le ricadute più tangibili di questa iniziativa si registrano il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia e una crescita significativa delle biblioteche scolastiche, che vedono un numero sempre maggiore di piccoli lettori attivamente coinvolti.

Il quadro nazionale e il ruolo del Centro per il libro

Il progetto LAB Nidi si inserisce strategicamente nel quadro delle politiche per la promozione della lettura sviluppate dal Centro per il libro e la lettura. Istituito nel 2007 con l’obiettivo di incrementare la lettura in Italia e contrastare la povertà educativa, il Centro opera sotto l'egida del Ministero della Cultura. Svolge un ruolo cruciale nel coordinamento dei principali programmi nazionali dedicati ai giovani lettori, tra cui l'iniziativa “Io leggo perché”, che dal 2016 ha coinvolto milioni di studenti e famiglie, incentivando la donazione di libri alle biblioteche scolastiche.

LAB Nidi si affianca, quindi, alle altre azioni di promozione della lettura già consolidate, come i bandi specifici per le biblioteche scolastiche e le campagne di sensibilizzazione.

Rappresenta una tappa fondamentale nell'estensione delle politiche di incentivazione alla lettura anche ai bambini più piccoli in Italia, consolidando l'impegno verso una cultura della lettura diffusa fin dalla prima infanzia.