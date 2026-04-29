Nel pomeriggio del 29 aprile 2026, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha inviato ispettori a Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo in vista dell’Esposizione d’Arte, al via il 9 maggio. Questa iniziativa, già oggetto di discussione a marzo, ha ricevuto il pieno sostegno dell’Unione Europea, che condivide la ferma posizione del ministro contro la partecipazione russa all’evento.

Il commissario Ue alla Cultura, Glenn Micallef, ha espresso chiaramente l’appoggio europeo, dichiarando che “L’apertura del Padiglione di Mosca è incompatibile con i principi europei”. Micallef ha inoltre annunciato che non parteciperà alla Biennale “fino a quando la Russia sarà invitata” e ha notificato l’intenzione dell’Agenzia Ue per l’istruzione e la cultura di ritirare un contributo di due milioni di euro agli organizzatori, “a meno che la decisione sul padiglione russo non sia ritirata”.

Tensioni politiche e il rischio di commissariamento

La vicenda ha acceso un vivace dibattito politico. L’eurodeputata M5S Carolina Morace ha definito la minaccia di tagliare i fondi europei una “forma di censura”. Il deputato Gaetano Amato, sempre del M5S, ha invece parlato di una “faida interna alla destra”, accusando Giuli di esercitare pressioni politiche sul presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. Il rapporto tra Giuli e Buttafuoco appare ormai compromesso, con il presidente che ha mantenuto una posizione autonoma sulla questione.

I nuovi controlli sono stati innescati anche dalla decisione della Giuria internazionale della Biennale Arte di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader “accusati di crimini contro l’umanità”. Parallelamente, mentre i lavori di allestimento ai Giardini della Biennale procedono, compreso quello del Padiglione russo, si fa concreta l’ipotesi di un commissariamento della fondazione. Il Decreto Legislativo 29 gennaio 1998 prevede tale misura in caso di gravi irregolarità amministrative, violazioni legislative o statutarie, perdite significative del patrimonio o impossibilità di funzionamento degli organi.

La posizione della Biennale e il confronto istituzionale

Negli ultimi mesi, la tensione tra il Ministero della Cultura e la Fondazione Biennale è rimasta alta. Giuli aveva già richiesto documentazione sul rispetto delle sanzioni e invitato Tamara Gregoretti, rappresentante del Ministero nel Consiglio di amministrazione, a dimettersi. Il ministro ha anche annunciato che diserterà l’inaugurazione e le giornate di pre-apertura dell’Esposizione.

La Fondazione Biennale di Venezia ha più volte ribadito, l’ultima volta con una nota del 23 aprile, il suo “assoluto rispetto delle norme, avendo agito in stretta osservanza delle leggi nazionali e internazionali vigenti e nei limiti delle proprie competenze e responsabilità”. La Fondazione ha chiarito che “nessun divieto delle sanzioni europee è stato ‘aggirato’” e che, per la Federazione Russa come per altri Paesi extraeuropei, sono state seguite le consuete procedure per le interlocuzioni e i visti, sotto la responsabilità del presidente Buttafuoco.

Il commissario Micallef ha infine ribadito che, pur apprezzando il settore culturale italiano, non potrà essere presente all’evento finché la Russia continuerà a essere invitata, in segno di vicinanza al popolo ucraino, oggetto di attacchi quotidiani. La posizione europea sottolinea il legame tra arte, politica e responsabilità istituzionali in un contesto globale complesso.