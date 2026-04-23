Nel 2025, il 48% della popolazione italiana sopra i sei anni ha frequentato il cinema almeno una volta nell'anno, confermando il suo ruolo centrale nella fruizione culturale pubblica. L'indagine, condotta su vasta scala, evidenzia come la visione di un film in sala rimanga uno degli atti culturali più seguiti al di fuori dell'ambito domestico.

La frequentazione delle sale cinematografiche mantiene un netto primato rispetto ad altre attività artistiche e ricreative. Solo il 27,8% degli italiani ha assistito a uno spettacolo teatrale e il 27,3% ha visitato mostre d’arte.

Il cinema si conferma così la forma di fruizione culturale fuori casa più diffusa, superando nettamente teatro ed esposizioni.

Il cinema e le altre forme di intrattenimento culturale

L'indagine sottolinea il marcato divario tra la partecipazione al cinema e quella ad altre attività culturali. L'abitudine di vedere film in sala coinvolge quasi la metà della popolazione, mentre teatro e mostre registrano una frequentazione decisamente inferiore. Il dato del cinema si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti, consolidando questa pratica come radicata nelle abitudini culturali degli italiani. Le altre attività, pur significative, mostrano una partecipazione più contenuta e con variazioni minime nell'ultimo biennio.

La rilevanza del cinema è rafforzata dal suo carattere di attività spesso praticata in gruppo o in famiglia. Questo evidenzia il valore sociale intrinseco di tale esperienza culturale, che la distingue da altre opzioni di tempo libero.

Le sale cinematografiche in Italia e i trend recenti

L'importanza del cinema trova conferma anche nella sua infrastruttura nazionale: l'Italia dispone di oltre tremila sale cinematografiche operative, distribuite tra grandi città e piccoli centri. Sebbene concentrate prevalentemente al Nord e al Centro, anche il Sud presenta una discreta rete di strutture. I dati di affluenza indicano una lieve ripresa dopo gli anni critici della pandemia, quando le restrizioni avevano impattato profondamente sulla frequenza e sulle modalità di accesso agli eventi collettivi.

Il cinema è dunque tornato a essere parte integrante dell'offerta culturale italiana. La sua frequentazione rimane una delle scelte preferite, consolidando il ruolo del cinema come esperienza sociale e culturale al di fuori dell'ambiente domestico.