Il formato cartaceo si conferma la scelta predominante per i lettori italiani. L'ultimo rapporto annuale sulla lettura in Italia, presentato il 23 aprile 2026 in occasione della Giornata Mondiale del Libro, rivela che circa sette persone su dieci tra i lettori di libri optano esclusivamente per le edizioni stampate. Questa tendenza si consolida nonostante la crescente offerta digitale e la disponibilità di e-book e audiolibri. Solo il 9,7% dei lettori, infatti, utilizza tutti i formati disponibili, inclusi quelli elettronici e audio.

La lettura continua a essere una pratica diffusa, caratterizzata da scelte nette.

Il 69,6% dei lettori italiani preferisce leggere solo libri cartacei, mentre il 20,7% dichiara di utilizzare sia la carta sia uno o più formati digitali. Una quota minore, il 4%, si dedica unicamente a e-book o audiolibri, evidenziando una chiara preferenza per il supporto fisico.

Abitudini e profili dei lettori

L'analisi della distribuzione della lettura per fasce d'età e abitudini specifiche mostra che gli utenti più giovani manifestano una propensione leggermente maggiore verso il digitale. Tuttavia, il libro cartaceo mantiene la sua dominanza in tutte le categorie demografiche. Tra le motivazioni che spingono i lettori a preferire il formato tradizionale vi sono il piacere della lettura su carta e la percezione di un'esperienza più immersiva rispetto al digitale.

La frequenza di lettura si mantiene stabile, con una solida base di lettori abituali che leggono almeno un libro all'anno.

Per quanto riguarda la differenziazione tra i tipi di formato, il formato audio è particolarmente apprezzato tra i più giovani e negli ambiti urbani. Nonostante ciò, le percentuali di utilizzo degli audiolibri rimangono contenute se paragonate a quelle di chi predilige la carta stampata.

Contesto editoriale e futuro della lettura

I dati annuali sulla lettura in Italia offrono uno spaccato essenziale per editori, biblioteche e istituzioni culturali, orientando sia le scelte editoriali future sia le politiche di promozione della lettura. Il libro cartaceo conserva una posizione centrale, anche grazie ai costanti investimenti degli editori in questo segmento, che garantiscono una vasta offerta e una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente, la lettura digitale rappresenta un settore in crescita, favorito dalla maggiore facilità di accesso ai cataloghi online e dalle iniziative di promozione di e-book e audiolibri da parte di alcune biblioteche pubbliche. Questi risultati riflettono il tradizionale radicamento della carta nella cultura italiana, ma al contempo evidenziano il progressivo sviluppo dell'editoria digitale nel panorama nazionale.