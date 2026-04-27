La quinta edizione dell’Italian Film Festival Ireland porta il cinema italiano a Dublino, Cork, Galway e Limerick dal 23 aprile al 1° maggio. La rassegna presenta dodici film, offrendo al pubblico irlandese "voci significative del cinema italiano contemporaneo". Le inaugurazioni hanno visto la partecipazione dell’ambasciatore Nicola Faganello e della direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, Michela Linda Magri. L'evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, con N.I.C.E. e il sostegno dell’ambasciata d’Italia.

Il festival è iniziato a Dublino il 23 aprile con “Chiara” di Susanna Nicchiarelli.

Tra gli altri film, “Il rapimento di Arabella” è stato presentato a Cork, e “La valle dei sorrisi” a Galway. Il programma include anche altri titoli selezionati.

Programma e tappe

Il festival si conclude a Limerick, dal 30 aprile al 1° maggio, con tre proiezioni: “Un anno di scuola”, “Chiara” e il documentario “Elvira Notari: Oltre il silenzio”, seguito da un dibattito con il regista Valerio Ciriaci. La rassegna promuove lo scambio culturale tra le comunità italiane in Irlanda e il pubblico locale.

Tra le proiezioni, “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia è stato mostrato il 27 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura a Dublino. L'offerta include incontri e Q&A, accessibili con prenotazione e sottotitoli in inglese.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma culturale dell’Istituto per aprile 2026.

Il ruolo dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino

L’Istituto Italiano di Cultura di Dublino è il centro principale per la diffusione della cultura italiana in Irlanda. Il festival, giunto alla sua quinta edizione, collabora con N.I.C.E. per la promozione del nuovo cinema italiano all’estero. L'Italian Film Festival Ireland è cruciale per promuovere la lingua e la cultura italiana in Irlanda, integrandosi in una strategia di diplomazia culturale.