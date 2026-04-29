NEW YORK – Se esiste un luogo che oggi incarna la metamorfosi culturale di Manhattan, questo è senza dubbio il Bowery. Dopo la trionfale riapertura del New Museum of Contemporary Art avvenuta lo scorso marzo - che ha raddoppiato la sua superficie grazie all'avveniristica espansione - il quartiere è tornato a essere la destinazione finale per il collezionismo d'avanguardia.

In questa cornice di rinnovato vigore artistico si inserisce "Italy Calls the World", un progetto espositivo internazionale che vede la Fridman Gallery protagonista di una narrazione corale dal 21 al 24 giugno 2026.

Una risposta creativa alla frammentazione globale

La mostra, ideata e diretta dalla curatrice e art advisor Francesca Callipari, non nasce come una semplice vetrina estetica. Si propone, piuttosto, come una risposta concreta e visiva alla frammentazione della società odierna. Attraverso una selezione accurata di opere, l'evento punta a costruire una narrazione collettiva capace di abbattere le barriere geografiche e ideologiche, utilizzando il "richiamo" dell'Italia — culla storica della bellezza — come collante per talenti provenienti da ogni continente.

Il New Museum e la nuova era del Lower East Side

Il contesto geografico gioca un ruolo chiave. La vicinanza strategica con il New Museum (situato al 235 di Bowery) pone la Fridman Gallery (al numero 169) al centro di un flusso internazionale di critici e curatori.

L'espansione del museo, caratterizzata da gallerie a doppia altezza e spazi innovativi per la performance, ha alzato l'asticella del dibattito culturale nel Lower East Side, rendendo il distretto un palcoscenico di visibilità globale per gli artisti indipendenti e le nuove narrazioni.

Oltre la visione: la poesia come "Bene Comune"

Mentre le istituzioni museali ridefiniscono gli spazi fisici, "Italy Calls the World" si spinge oltre, cercando di mutare il rapporto tra opera e spettatore attraverso il progetto collaterale FEED YOUR SOUL.

Dedicata alla poesia, questa iniziativa scardina le rigide logiche del mercato artistico: i versi dei poeti selezionati non sono in vendita, ma vengono offerti in omaggio ai visitatori. Si tratta di un esperimento di "generosità artistica" che trasforma la galleria in un luogo di riflessione spirituale e condivisione gratuita, elevando l'arte a strumento di fratellanza universale.