Il biopic "Michael", dedicato alla figura del Re del Pop Michael Jackson, ha fatto il suo esordio in Italia imponendosi immediatamente in cima al box office. Il film, diretto da Antoine Fuqua e interpretato dal nipote dell'artista, Jaafar Jackson, ha dominato il weekend cinematografico dal 23 al 26 aprile 2026, registrando un incasso di 5.311.687 euro e richiamando 643.935 spettatori nelle sale. Questi numeri testimoniano il forte interesse del pubblico italiano per la figura di Michael Jackson e la rilevanza del progetto nel panorama delle uscite nazionali.

Il successo di "Michael" ha nettamente superato altri titoli in programmazione. Al secondo posto si è posizionato il film d'animazione "Super Mario Galaxy", sequel del celebre franchise videoludico, che ha totalizzato 511.088 euro nel solo weekend, raggiungendo un complessivo di 13.502.804 euro in quattro settimane di proiezione. In terza posizione figura "Lee Cronin – La mummia", con un incasso weekend di 396.620 euro e un totale di 1.343.055 euro dopo due settimane. Da segnalare il quarto posto di "The Drama – Un segreto è per sempre", dark comedy di Kristoffer Borgli, che ha raccolto 281.065 euro nel fine settimana, arrivando a 4.978.056 euro complessivi in quattro settimane. Tra gli eventi speciali, il ritorno nei cinema il 25 aprile del capolavoro d'animazione di Hayao Miyazaki, "Porco Rosso", ha registrato un eccellente risultato, con 179.600 euro incassati in un solo giorno, piazzandosi al quinto posto.

Un debutto trionfale e l'impatto sul mercato cinematografico italiano

Il film "Michael" si distingue per aver generato un aumento significativo dei dati complessivi del box office italiano. Nel weekend di riferimento sono stati incassati 7.866.319 euro, segnando una crescita del 55% rispetto al fine settimana precedente e del 56,95% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo incremento sottolinea il ruolo trainante che un titolo molto atteso e ben promosso può esercitare sull’intero settore, dimostrando come la storia e il mito di Michael Jackson continuino a rappresentare un potente richiamo per il pubblico.

Dopo il successo negli Stati Uniti, il film ha trovato immediato riscontro anche nel mercato italiano, confermando la portata internazionale della produzione e l'interesse trasversale suscitato da una delle icone più popolari della musica mondiale.

L’interpretazione affidata al nipote di Jackson, Jaafar Jackson, ha costituito uno degli elementi centrali della campagna promozionale del biopic, suscitando curiosità sia per il legame familiare sia per la sfida artistica insita nel ritrarre una figura così complessa.

La visione di Antoine Fuqua e l'eredità di un mito musicale

La regia di Antoine Fuqua, noto per lavori come "Training Day" e "The Equalizer", si è posta l'obiettivo di restituire un ritratto autentico e coinvolgente di Michael Jackson, attraversando le tappe fondamentali della sua carriera e della sua vita privata. La scelta di Jaafar Jackson nei panni dello zio ha destato particolare interesse, sia tra i fan sia tra gli addetti ai lavori, per l'opportunità di vedere sullo schermo una rappresentazione che potesse conciliare somiglianza fisica e rispetto dell'eredità musicale e personale del Re del Pop.

Il successo di pubblico ottenuto nel primo weekend conferma la validità della proposta artistica e l'efficacia della distribuzione sul territorio nazionale. La performance ai botteghini italiani si inserisce in uno scenario più ampio che vede il biopic, anche nella programmazione statunitense, raggiungere immediatamente i vertici della classifica incassi, segnando così un altro riconoscimento al fascino senza tempo della storia di Michael Jackson.