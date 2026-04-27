Il biopic ‘Michael’, dedicato alla vita di Michael Jackson, ha registrato un notevole successo al botteghino italiano, superando i 6 milioni di euro. Nonostante l'ottimo riscontro, una domanda persiste tra fan e osservatori: perché Janet Jackson, sorella minore di Michael e icona pop di fama mondiale, non compare nel film né ha preso parte agli eventi promozionali? La sua assenza è stata notata sia sullo schermo sia durante le tappe ufficiali del tour, alimentando curiosità e dibattito sulle dinamiche interne alla celebre famiglia Jackson.

L'assenza di Janet e le dichiarazioni ufficiali

Il film include numerosi membri della famiglia Jackson. Sullo schermo appaiono Michael, interpretato dal nipote Jaafar Jackson, i fratelli maggiori Jermaine, Tito, Marlon e Jackie, che con lui formarono i Jackson 5. Sono inoltre presenti la madre Katherine, il padre Joe e la sorella maggiore La Toya. Di Janet Jackson, invece, non vi è alcuna traccia. Durante la premiere di Los Angeles, La Toya Jackson ha spiegato che a Janet era stato rivolto un invito a partecipare, ma che lei aveva «gentilmente declinato». La Toya ha anche smentito categoricamente voci di presunte tensioni dirette con la produzione, affermando: «non c’è stato assolutamente alcun problema, proprio nessuno.

Credetemi».

Le radici delle tensioni familiari e la solidarietà di Janet

Nonostante le smentite, la storia della famiglia Jackson è segnata da dissapori profondi. Le fratture più significative non riguarderebbero direttamente Janet e Michael, bensì i fratelli Jermaine e Randy. Questa distanza affonda le sue radici negli anni Settanta, quando Randy subentrò a Jermaine nei Jackson 5 dopo il cambio di etichetta discografica, mentre Jermaine rimase legato alla Motown. La situazione si aggravò negli anni Novanta, quando Jermaine sposò in segreto Alejandra Oaziaza, ex compagna di Randy e madre dei suoi due figli. Da questo matrimonio nacquero altri due figli, tra cui Jaafar, l'attuale protagonista del film.

Questa vicenda avrebbe portato i due fratelli a non parlarsi per anni. Janet Jackson, notoriamente molto legata a Randy — con il quale ha anche fondato la Rhythm Nation Records nel 2015 — potrebbe aver scelto di non sostenere il progetto del biopic in segno di vicinanza e solidarietà al fratello. La sua decisione, dunque, sembra affondare le sue radici in vecchie tensioni familiari mai del tutto risolte.

La reazione dei fan: tra critica e difesa

La scelta di Janet Jackson di non prendere parte al biopic ha generato una netta divisione tra i fan di Michael Jackson. Alcuni utenti del web l'hanno criticata, definendola «egoista». Un commentatore ha sottolineato: «Come molti di voi, anch’io ero pronto a giustificarla, finché non l’ho vista condividere un post per il 25esimo anniversario del suo album ('All for You', ndr) proprio nel giorno dell’uscita del film.

Mi dispiace, ma penso che avrebbe dovuto trovare un modo per partecipare al progetto. Perfino La Toya — che ha tradito MJ — era nel film». Altri, invece, hanno difeso la sua posizione, ribattendo: «Egoista sarebbe stato comportarsi come hanno fatto La Toya e Jermaine quando MJ era nel suo momento peggiore. Lei, invece, all’apice della sua carriera, quando aveva tutto da perdere, ha sostenuto lui. Egoista sarebbe non dire apertamente che lui era innocente». La discussione online evidenzia come la figura di Janet sia percepita in modi diversi, tra chi vede un atto di egoismo e chi, invece, un gesto di coerenza e lealtà.