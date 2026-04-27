Il Teatro dell’Opera di Roma presenta ‘Burn’ nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questa produzione, in coproduzione con Fondazione Musica per Roma e Orsolina28 Art Foundation, sarà in scena dal 28 al 30 aprile. Protagonista è il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato, affiancato da Ève‑Marie Dalcourt, Brandon Lagaert, Damiano Ottavio Bigi e Jonah Bokaer. La voce narrante di John Malkovich conferisce una dimensione unica all'opera.

Danza, teatro e complessità umana

Concepito come progetto visionario dall’artista americano A.J.

Weissbard (regia, scene, luci), ‘Burn’ si ispira liberamente al dramma ‘Burn This’ di Lanford Wilson. L’opera esplora la complessità dell’animo umano tramite un linguaggio scenico originale. La narrazione si sviluppa mediante dialoghi in forma di danza e interazioni fisiche tra i quattro personaggi: Anna, Pale, Larry e Burton. Interpretati da Ève‑Marie Dalcourt, Brandon Lagaert, Damiano Ottavio Bigi e Jonah Bokaer, ogni interprete indaga i temi dell’identità e del cambiamento.

Musiche originali e omaggio a Michael Galasso

L'atmosfera è arricchita dalle musiche originali, eseguite su base registrata, composte da Michael Galasso. Violinista e compositore di fama, Galasso ha ricevuto un premio César per le sue colonne sonore.

L’arrangiamento musicale è di Peter Cerone. La scelta delle sue composizioni rappresenta un sentito omaggio postumo alla sua straordinaria creatività, conferendo profondità emotiva. I costumi sono stati ideati da Anna Biagiotti; la direzione artistica di Weissbard assicura una visione d’insieme coerente e innovativa.

Replicato per tre serate, questo allestimento offre al pubblico romano un’opportunità unica di assistere a una produzione che fonde danza, teatro e narrazione. La presenza di John Malkovich eleva il prestigio di un evento che si propone di superare i confini tradizionali delle arti performative, invitando a riflettere sull'esperienza umana.