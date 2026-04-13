Lorenzo Jovanotti, pseudonimo di Lorenzo Cherubini, ha tenuto un incontro speciale con oltre quattrocento studenti all’Università di Palermo, presso l’aula magna del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, lunedì 13 aprile 2026. L’evento ha registrato un’affluenza eccezionale, con seimila richieste di partecipazione nonostante la capienza limitata. Nel suo intervento, Jovanotti ha enfatizzato il ruolo centrale del Mediterraneo come fulcro culturale del continente europeo. “Sono un fan della Sicilia e ho molti amici qui. Sono dell’avviso che l’Europa come idea culturale, sociale, politica debba guardare al Mediterraneo come suo centro solare.

Guardiamo verso Nord quando parliamo di Europa, invece il cuore dell’Europa non può fare a meno della sua radice profonda che è il Mediterraneo. Perfino il Nord Africa è un interlocutore dell’Europa. Voi non state studiando nella periferia, ma nel cuore culturale del continente”, ha dichiarato l’artista, ribadendo la centralità della Sicilia.

I saluti istituzionali del rettore Massimo Midiri e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno aperto l’incontro. Midiri ha sottolineato il valore esemplare di Jovanotti per le nuove generazioni: “Oggi è una giornata speciale perché Lorenzo rappresenta nel mondo giovanile un esempio di pulizia di linguaggio e di comportamenti. Siamo ben contenti di ospitarlo perché tra l’altro oggi si parlerà di contaminazione musicale e di contaminazione culturale”.

Jovanotti ha inoltre invitato gli studenti a perseguire con impegno la propria strada: “Senza fatica non si ottiene niente, non c’è risultato che potrete ottenere senza fatica, senza allenamento. Cercate la fatica che amate, non quella imposta. Parlo di fatica come gioia. Di fatica che vi scegliete nel mettere il corpo dentro le cose, nel cercare la propria strada, attraverso l’impegno”.

L’incontro e il confronto: dal palco all’aula universitaria

Riservato agli studenti e alla stampa accreditata, l’evento ha trasformato l’aula magna “V. Li Donni” in un vivace spazio di dialogo e confronto. La discussione è stata moderata dall’etnomusicologo Sergio Bonanzinga e ha visto la partecipazione del Maestro Mimmo Cuticchio, figura emblematica dell’Opera dei Pupi e della tradizione teatrale siciliana.

L’intreccio di voci ha arricchito il valore culturale dell’appuntamento, offrendo una riflessione sui linguaggi della musica e sulla contaminazione culturale contemporanea.

L’iniziativa ha offerto all’università l’occasione di aprirsi a nuove narrazioni, valorizzando la Sicilia e Palermo come crocevia di storie e incontri. Ha così inserito il dibattito culturale in una dimensione europea e mediterranea, enfatizzando il dialogo intergenerazionale e la diversità artistica.

Il contesto universitario e la centralità culturale di Palermo

L’incontro si è tenuto nel Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, presso il Campus universitario di viale delle Scienze. L’aula magna “V. Li Donni”, intitolata a una figura chiave dell’economia meridionale, è un luogo simbolo per la comunità accademica, spesso sede di eventi di rilievo.

L’Università di Palermo, fondata nel 1806, svolge un ruolo cruciale nella promozione della cultura siciliana e nella formazione delle nuove generazioni. L’evento con Jovanotti, sostenuto dall’Ateneo e dalle istituzioni cittadine, conferma la volontà di esplorare narrazioni che esaltino il legame tra Sicilia, Mediterraneo ed Europa, riaffermando la centralità di Palermo nel panorama culturale contemporaneo.