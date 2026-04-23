È stato presentato a Roma il “Jova Giro”, l’innovativo progetto di Jovanotti che fonde musica e cicloturismo in un’unica, grande avventura a pedali attraverso l’Italia. L’iniziativa, illustrata in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, si snoderà per circa duemila chilometri, partendo dal Circo Massimo il 9 agosto per concludersi con un doppio appuntamento finale il 12 e 13 settembre, sempre nella storica cornice romana. Questo viaggio non è solo un tour, ma un’occasione per promuovere il turismo lento e valorizzare i territori del Sud Italia, spesso meno toccati dai grandi eventi musicali.

Il percorso del “Jova Giro”: un’Italia da scoprire in bicicletta

Il “Jova Giro” si configura come un vero e proprio romanzo in movimento, un percorso che attraverserà l’Appennino, l’Adriatico, la Sicilia e il Tirreno. Dopo la partenza dalla Capitale, la carovana guidata da Jovanotti toccherà Montesilvano, Barletta, Catanzaro e Palermo, per poi risalire verso Napoli e fare ritorno a Roma. Questo viaggio coinvolgerà una variegata comunità itinerante composta da amici, ex ciclisti professionisti e appassionati, tutti uniti nel condividere chilometri, esperienze e serate all’insegna della musica dal vivo e della scoperta dei luoghi. L’obiettivo è trasformare lo spostamento in racconto, la strada in esperienza e il tempo in musica.

Riconoscimenti e nuove pagine editoriali per Jovanotti

Durante la presentazione in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un importante riconoscimento per Jovanotti: a settembre gli verrà conferita la Lupa Capitolina, la più alta onorificenza della città di Roma. Questo gesto assume un valore simbolico particolare, poiché nel 2026 sia l’artista sia il primo cittadino compiranno sessant’anni. Jovanotti ha accolto il premio con la sua consueta ironia e gratitudine, scherzando sulle possibili nuove responsabilità legate al titolo e rafforzando il suo legame con la città. Accanto a questa avventura su due ruote, l’artista arricchirà il suo percorso con un nuovo progetto editoriale: il 5 maggio uscirà per Feltrinelli “Poesie da viaggio”, una nuova antologia curata con Nicola Crocetti, pensata per accompagnare idealmente le tappe del Jova Giro.

Filosofia del viaggio: musica, accessibilità e “soft power”

Il “Jova Giro” incarna una filosofia che va oltre il semplice concerto, proponendo il viaggio stesso come parte integrante dello spettacolo. Jovanotti ha sottolineato l’importanza dell’accessibilità, ribadendo la scelta di mantenere invariati i prezzi dei biglietti da dieci anni, una decisione significativa in un mercato spesso caratterizzato da aumenti. Il progetto mira a raccontare il Sud Italia, mettendosi al servizio del soft power culturale che promuove e valorizza i territori meno conosciuti. Come bussola di questo percorso, l’artista cita spesso una frase di Tiziano Terzani: “Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l'arrivare.” Un motto che si sposa perfettamente con l’idea di “andare piano per andare lontano”, disegnando un’Italia diversa, lenta e viva, che si ritroverà al Circo Massimo il 12 e 13 settembre per il gran finale, ribattezzato “Jova al Massimo”.