Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato il conferimento della Lupa Capitolina a Lorenzo Jovanotti Cherubini. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato in Campidoglio, come dichiarato dal primo cittadino il 23 aprile 2026 durante un evento dedicato alla musica. Gualtieri ha spiegato che la Lupa Capitolina verrà assegnata a Jovanotti, sottolineando l'importanza del premio in concomitanza con le celebrazioni per il suo sessantesimo compleanno. "Avevamo pensato di darglielo molto tempo fa ed ora è il momento giusto perché Lorenzo compie sessant’anni, è romano e questa città con lui – ha affermato Gualtieri – ha un rapporto speciale, continua ad accompagnare la sua crescita artistica e personale".

Il sindaco ha ribadito come la cerimonia avvenga in un momento significativo, evidenziando il forte legame tra il cantautore e la Capitale.

La Lupa Capitolina rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti conferiti dal Comune di Roma a personalità che si sono distinte per il loro contributo in ambito culturale, artistico o sociale. Il sindaco ha messo in luce il profondo rapporto tra Jovanotti e la città di Roma, non solo come luogo di origine, ma anche come costante fonte di ispirazione per la sua carriera. Il conferimento ufficiale avverrà in una data ancora da definire, ma sempre nel contesto delle iniziative per il sessantesimo compleanno del musicista. Gualtieri ha evidenziato come "questo premio sia anche un modo per dire grazie a Lorenzo: Roma gli deve molto per la capacità di rappresentare lo spirito più aperto e moderno della città".

Il Valore della Lupa Capitolina e il Legame con Roma

La statuetta della Lupa Capitolina è da decenni un simbolo di riconoscimento civico che il Comune di Roma riserva ad artisti, esponenti della società civile e figure di spicco che hanno dato lustro alla città. La scelta di Lorenzo Jovanotti Cherubini si inserisce in una tradizione che ha visto in passato l'assegnazione del premio a personalità del calibro di Alberto Sordi, Gigi Proietti, Carla Fracci e Franco Zeffirelli. Il riconoscimento mira a sottolineare l'impatto che figure di rilievo hanno avuto sul panorama culturale e sociale romano, riaffermando l'identità plurale e dinamica della Capitale.

Nato a Roma nel 1966, Lorenzo Jovanotti ha saputo negli anni unire linguaggi musicali diversi, diventando un punto di riferimento per generazioni di ascoltatori e spettatori.

Il suo percorso artistico si è spesso intrecciato con iniziative civiche e progetti sociali, elementi che hanno contribuito alla decisione di premiarlo. La Lupa Capitolina si aggiunge così ai numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della sua lunga e prolifica carriera.

La Cerimonia in Campidoglio e il Significato delle Celebrazioni

Il Campidoglio, sede storica dell’amministrazione comunale romana, ospita tradizionalmente le cerimonie di conferimento della Lupa Capitolina. La sala dove il premio viene consegnato, impreziosita da decorazioni che richiamano la storia millenaria della città, rappresenta il contesto ideale per riaffermare il dialogo tra istituzioni e cittadini. La Lupa Capitolina, simbolo della fondazione di Roma e della sua resilienza, intende omaggiare coloro che hanno incarnato nelle loro attività lo spirito cittadino.

La consegna a Jovanotti assume quest'anno un valore particolare per la concomitanza con il suo 60° compleanno, celebrato con una serie di iniziative sia a Roma che a livello nazionale. Attraverso questo premio, il Comune di Roma riconosce il contributo che l'artista ha offerto alla crescita culturale italiana e l'importanza del suo esempio per le nuove generazioni. In attesa di conoscere la data esatta della cerimonia, l'annuncio segna un momento di particolare rilievo nel calendario delle celebrazioni cittadine.