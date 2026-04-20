Il produttore discografico Juli, all'anagrafe Julien Boverod, classe 1998 e originario di Aosta, si appresta a fare il suo atteso debutto come artista con l'album ‘Solito cinema’, la cui uscita è fissata per il 24 aprile. Questo progetto discografico si distingue fin da subito per la sua natura profondamente corale e inclusiva, coinvolgendo una vera e propria all-star della musica italiana contemporanea. Tra i nomi di spicco che hanno prestato la loro voce e il loro talento, figurano artisti del calibro di Emma Marrone e Olly. Con entrambi, Juli ha saputo tessere un legame che trascende la mera collaborazione professionale, basato su una solida fiducia e un'amicizia che si è rafforzata e consolidata nel tempo, un aspetto che permea l'intero lavoro e ne arricchisce il valore artistico e umano.

Il processo creativo di ‘Solito cinema’: tra studio e convivialità autentica

L'album ‘Solito cinema’ emerge da un approccio creativo distintivo e profondamente umano, dove la genesi delle canzoni non si limita alle rigorose sessioni all'interno dello studio di registrazione. Molti brani, infatti, hanno preso forma e si sono sviluppati durante momenti più informali e conviviali, come cene tra amici o semplici chiacchierate spontanee. Questa metodologia riflette un desiderio di ritorno alle radici più autentiche del cantautorato e alla scrittura condivisa, ponendo un'enfasi particolare sull'intimità e la genuinità del processo creativo, piuttosto che sulla presenza predominante di un singolo artista.

Il vero filo rosso che attraversa l'intera opera è proprio questa profonda connessione umana e artistica, che ha permesso di dare vita a un disco autentico, ricco di sfumature emotive e di collaborazioni significative.

I legami speciali con Olly ed Emma Marrone: oltre la musica

Il rapporto di Juli con Olly è particolarmente significativo e di lunga data. Il produttore ha infatti accompagnato la carriera del giovane artista fin dai suoi esordi, firmando molti dei suoi successi più noti e apprezzati dal pubblico, a partire dal brano ‘Balorda nostalgia’. Il loro sodalizio, tuttavia, va ben oltre l'ambito strettamente professionale, come testimoniato dalle parole di Juli stesso, che li definisce “migliori amici da tanto tempo”.

Con Emma Marrone, invece, si è instaurato un rapporto di fiducia profonda e reciproca, alimentato dalla sua vasta esperienza nel settore e dalla sua carriera già ampiamente consolidata nel panorama musicale italiano. Queste collaborazioni non sono quindi semplici featuring, ma veri e propri incontri tra sensibilità artistiche e umane, che arricchiscono il tessuto emotivo e musicale dell'album.

Un sogno chiamato Vasco Rossi: l'ambizione futura di Juli

Nonostante l'album ‘Solito cinema’ veda la partecipazione di numerosi nomi importanti e affermati della scena musicale italiana, un desiderio profondo e un'ambizione significativa restano ancora in sospeso per Juli: quello di poter un giorno collaborare con Vasco Rossi.

Il titolo stesso dell'articolo allude a questo sogno, rivelando l'ammirazione profonda e sincera che il produttore nutre per l'icona del rock italiano. Sebbene abbia già avuto l'opportunità di coinvolgere molti artisti di calibro nel suo progetto di debutto, Vasco Rossi rimane uno dei pochi con cui non ha ancora avuto l'occasione di lavorare. Questo rappresenta un obiettivo che Juli spera ardentemente di poter realizzare in futuro, coronando così un'ambizione artistica di lunga data e di grande prestigio personale.

Juli: il profilo di un produttore di successo che si rivela artista

Julien Boverod, meglio conosciuto nel mondo della musica con il suo pseudonimo Juli, è un talentuoso produttore discografico nato nel 1998 ad Aosta.

La sua carriera è già costellata di successi significativi e riconoscimenti importanti: ha firmato numerosi brani di successo per altri artisti, tra cui spiccano quelli di Olly, e vanta un impressionante palmarès che include 34 dischi di platino e oltre un miliardo di stream globali. Con l'imminente uscita di ‘Solito cinema’, Juli compie un passo fondamentale e decisivo nella sua traiettoria professionale, segnando il suo debutto ufficiale non più solo come produttore dietro le quinte, ma come artista in prima linea, pronto a presentare al vasto pubblico la sua visione musicale personale, le sue composizioni originali e la sua identità artistica completa.