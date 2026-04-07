Una controversia è scoppiata a Reggio Emilia in vista della partecipazione di Kanye West, noto anche come Ye, all’Helwatt Festival il 18 luglio presso l’RCF Arena Campovolo. L’evento segue la cancellazione del suo concerto a Londra, annullato dopo la revoca del permesso d'ingresso nel Regno Unito per dichiarazioni antisemite. L’artista si è scusato, attribuendo le affermazioni a disturbo bipolare.

La questione ha acceso il dibattito in città. La CISL Emilia Centrale, seconda maggiore sigla sindacale italiana, è intervenuta richiamando le posizioni dell’ANPI locale.

Rosamaria Papaleo, rappresentante sindacale, ha interrogato: “Ye afferma di essere cambiato, ma il dubbio resta: viene prima lo spettacolo o i valori costituzionali?”

Papaleo ha quindi rivolto un appello al sindaco Marco Massari, proponendo che, se il concerto venisse confermato, l’artista incontri la comunità ebraica reggiana e i promotori dei valori costituzionali e antifascisti. Questa iniziativa, ha spiegato, dimostrerebbe che un cattivo maestro si è realmente trasformato in un ambasciatore positivo.

Ilcontesto dell'RCF Arena e il dibattito sui valori

L’RCF Arena Campovolo, nell'area ex aeroportuale di Reggio Emilia, è uno dei maggiori spazi europei per la musica live, con oltre 100 mila spettatori.

Si è affermata come polo cruciale per grandi eventi in Italia, ospitando artisti internazionali e nazionali. La sua funzione va oltre la sede di concerti, configurandosi quale luogo simbolico di confronto tra spettacolo e valori collettivi.

L’Helwatt Festival, con Kanye West, si inserisce in un acceso dibattito sul ruolo della cultura e della musica nel rispetto dei principi fondanti della Costituzione italiana, quali l'antifascismo e la dignità umana. L’amministrazione comunale, con il sindaco Marco Massari, non ha ancora espresso una posizione definitiva sulla richiesta sindacale. La discussione evidenzia la sensibilità di Reggio Emilia ai temi della convivenza civile e del rispetto istituzionale, sollevando la questione della neutralità culturale di fronte a principi etici e storici irrinunciabili.