Kanye West, noto anche come Ye, è al centro di una forte controversia nel Regno Unito. La sua prevista partecipazione come headliner al Wireless Festival di Londra ha generato ampie critiche a causa delle sue passate dichiarazioni antisemite, innescando pressioni politiche e il ritiro di importanti sponsor.

Reazioni politiche e sociali

La presenza dell'artista all'evento, in programma a Finsbury Park, è stata definita "profondamente preoccupante" dal primo ministro Keir Starmer. Numerosi esponenti politici, inclusi membri del Partito Conservatore e dei Liberal Democratici, hanno sollecitato il governo a considerare il negare il visto d’ingresso a West.

Le critiche si concentrano sui suoi comportamenti passati, considerati offensivi e dannosi per le comunità ebraiche. La ministra dell’Istruzione, Bridget Phillipson, ha ribadito con fermezza che "non c’è spazio per odio o antisemitismo".

Conseguenze economiche e rischio per il festival

Le polemiche hanno innescato un immediato impatto economico. Aziende di primo piano come Pepsi e Diageo hanno annunciato il ritiro della loro sponsorizzazione dal Wireless Festival, e PayPal ha deciso di non associare più il proprio marchio all'evento. Queste scelte sono dettate dalla volontà di evitare collegamenti con episodi di antisemitismo. Le organizzazioni della comunità ebraica hanno chiesto un intervento risoluto, invitando il governo a seguire l'esempio di altri Paesi che hanno già negato il visto a West.

Gli osservatori del settore musicale prevedono un significativo contraccolpo economico e d'immagine per il festival, con la concreta possibilità di una cancellazione.

Le condizioni delle autorità locali

Le autorità locali di Haringey, responsabili dell’area di Finsbury Park, hanno richiesto agli organizzatori del festival garanzie affinché tutti gli artisti rispettino le condizioni di licenza, evitando contenuti offensivi verso qualsiasi religione o gruppo etnico. Nonostante le controversie, il successo commerciale di Kanye West rimane elevato: il suo ultimo album è ai vertici delle classifiche e i suoi concerti registrano il tutto esaurito sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.