Torna in Italia Amazon Kindle Storyteller, il premio letterario dedicato al meglio dell’autopubblicazione, giunto alla sua settima edizione. Dopo il successo del 2025, che ha visto oltre 4.000 titoli candidati, l’iniziativa riapre le candidature dal 1° maggio al 31 agosto 2026. Il concorso mira a sostenere la creatività e la visibilità degli scrittori indipendenti che pubblicano in italiano tramite Kindle Direct Publishing.

Il vincitore del Kindle Storyteller 2026 si aggiudicherà un premio in denaro di 10.000 euro e la possibilità di vedere il proprio libro trasformato in un audiolibro da Audible.

I quattro finalisti riceveranno invece un e-reader Kindle Scribe. La selezione delle opere finaliste avverrà in base al gradimento dei lettori Amazon, mentre il vincitore sarà scelto da una giuria di esperti composta da autori affermati e rappresentanti di Amazon Books. L’annuncio del vincitore è previsto a gennaio 2027, durante la seconda edizione di IndieVerse, l’evento italiano dedicato al self-publishing professionale.

Il successo degli autori indipendenti

Il premio è aperto a tutti gli autori indipendenti maggiorenni che pubblicano in italiano su Kindle Direct Publishing, senza restrizioni di genere letterario, eccetto quello erotico. Gea Petrini, vincitrice dell’edizione 2025 con "Il Trono del Lupo", ha evidenziato l’impatto significativo della vittoria sul suo percorso: “Mi ha dato una visibilità maggiore, permettendo al libro vincitore di raggiungere nuovi lettori e di tornare al primo posto nella classifica fantasy”.

Petrini ha inoltre rivelato che il suo romanzo è stato opzionato per una serie TV, a conferma delle concrete opportunità offerte dal self-publishing.

Anche Stefania Toniolo, vincitrice nel 2024 con il suo romanzo d’esordio, ha testimoniato l’importanza del premio: “È stata un’occasione di visibilità importante che mi ha aiutata a essere riconosciuta come un’autrice valida e capace. Da allora il mio contributo è stato richiesto per raccolte e progetti editoriali, sia indipendenti che curati da case editrici”. Queste esperienze dimostrano come il Kindle Storyteller possa fungere da trampolino di lancio, incrementando la notorietà degli autori e aprendo nuove prospettive professionali.

Regolamento e prospettive future

Per partecipare all’edizione 2026, gli autori devono pubblicare il proprio libro in italiano, in formato cartaceo o digitale, tramite la piattaforma Kindle Direct Publishing tra il 1° maggio e il 31 agosto 2026. Tutti i testi candidati, se conformi ai termini del regolamento, saranno disponibili su Amazon.it e leggibili su vari dispositivi tramite l’app Kindle gratuita. La giuria, che include autori noti e rappresentanti di Amazon Books, assicura una valutazione equilibrata tra merito letterario e apprezzamento del pubblico.

La settima edizione consolida il premio come punto di riferimento per la letteratura indipendente italiana. Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna, ha sottolineato: “Le edizioni passate ci hanno dimostrato quanto sia ricca e sorprendente la creatività degli autori indipendenti italiani, capaci di spaziare dai generi più classici a sperimentazioni innovative.

Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove storie saprà regalarci l’edizione 2026”. Il Kindle Storyteller continua a valorizzare il talento e a offrire visibilità alle opere più meritevoli del panorama self-publishing.