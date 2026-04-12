Il rinomato cineasta giapponese Koji Fukada si appresta a fare il suo debutto nel concorso principale del Festival di Cannes con il film "Nagi Notes". Questa partecipazione segna la sua quarta presenza complessiva al prestigioso evento francese, ma è la prima volta che il regista compete nella sezione più ambita e competitiva. Fukada ha espresso sorpresa per la selezione, evidenziando l'eccezionalità di un'edizione che vede ben tre registi giapponesi in gara: oltre a lui, sono presenti Hirokazu Koreeda con "Sheep In The Box" e Ryusuke Hamaguchi con "All Of A Sudden".

"Nagi Notes" è un adattamento dal dramma teatrale "Tokyo Notes", scritto nel 1994 da Oriza Hirata. Fukada, celebre per la sua capacità di esplorare con sguardo sensibile i conflitti individuali che spesso riflettono più ampie tensioni sociali, approfondisce nel suo nuovo lavoro temi complessi legati all'identità e ai sentimenti umani. La trama si svolge nella suggestiva cittadina di Nagi e segue la storia di Yoriko, una scultrice ancora profondamente segnata dal ricordo di un amore passato, e di Yuri, un'architetta che è anche la sua ex cognata. Tra le due donne si sviluppa un confronto silenzioso e profondo.

Un elemento centrale del film è l'esplorazione dei temi LGBTQ, questioni che, come sottolineato dal regista, incontrano ancora una certa resistenza e difficile accettazione nella società giapponese.

Fukada ha spesso scelto di mettere al centro delle sue narrazioni protagoniste femminili, spiegando questa scelta con la sua identificazione con coloro che si trovano in una posizione di minoranza o sono vittime di autorità.

"Nagi Notes": Identità e Rappresentazione delle Minoranze

Il film "Nagi Notes" si distingue per il modo in cui Fukada affronta la rappresentazione delle minoranze e delle identità LGBTQ. La narrazione, focalizzata sul rapporto intimo e complesso tra le due figure femminili principali, evidenzia la difficoltà di elaborare emozioni e memorie in un contesto sociale dove, nella visione del regista, tali argomenti sono ancora sovente fraintesi o relegati ai margini. L'approccio di Fukada, consolidato nel corso della sua carriera, è quello di dare voce a individui in situazioni di fragilità emotiva o sociale, o a chi non si conforma alle norme prestabilite, privilegiando personaggi che si trovano in una posizione di vulnerabilità.