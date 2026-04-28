Il film fenomeno giapponese ‘Kokuho – Il maestro di kabuki’, diretto da Lee Sang-il, si appresta a debuttare nelle sale italiane, distribuito da Tucker Film. Questa pellicola ha già riscosso un successo straordinario in patria, dove ha stabilito un primato assoluto per un live-action giapponese, superando ogni record di incasso nazionale e diventando un vero fenomeno culturale. In Giappone, il film ha incassato oltre 17,4 miliardi di yen e venduto più di 12,3 milioni di biglietti, un record che resisteva da oltre vent’anni.

Il Kabuki: un'arte antica tra tradizione e modernità

Al centro di ‘Kokuho’ vi è il kabuki, un'arte teatrale giapponese le cui origini risalgono al XVII secolo. Questa forma d'arte è caratterizzata da una disciplina rigorosa e da una pratica scenica unica: tradizionalmente, i personaggi femminili sono interpretati da attori uomini, che combinano trucco elaborato, abiti imponenti e coreografie complesse. Il film si propone di rendere questa arte antica, talvolta percepita come inaccessibile ai giovani, nuovamente popolare e compresa. Il regista Lee Sang-il ha osservato come in Giappone il kabuki non sia "un’arte così conosciuta come si pensa" tra i giovani, ma il film ha "cambiato le carte in tavola", ampliando e ringiovanendo il pubblico.

Talento, amicizia e il cammino del sacrificio

La storia segue il giovane Kikuo, interpretato da Ryo Yoshizawa, figlio di un boss della yakuza. Il suo talento nel kabuki emerge inaspettatamente, attirando l'attenzione dell'illustre attore Hanjiro Hanai (Ken Watanabe). Dopo la scomparsa del padre di Kikuo, Hanjiro lo accoglie nella sua famiglia a Osaka, dove Kikuo cresce e si forma al fianco di Shunsuke (Ryusei Yokohama), figlio di Hanjiro. Nonostante le diverse origini, i due giovani stringono una profonda amicizia, condividendo la stessa rigorosa formazione sotto la guida del maestro. La narrazione esplora il loro percorso, mettendo in luce il valore della dedizione e del sacrificio, elementi fondamentali nell'arte kabuki, in una competizione per diventare il più grande maestro della loro epoca.

Lee Sang-il ha voluto portare sul grande schermo non solo la tradizione di 400 anni, ma anche "la vita degli attori di kabuki", una vita "fatta di tanti sacrifici".

Il film come ponte generazionale e culturale

Il regista ha saputo trasformare ‘Kokuho’ in un vero e proprio ponte generazionale. Attraverso la scelta di attori giovani e amatissimi, il film ha abbattuto le barriere culturali che spesso rendono il kabuki un "mondo complesso, quasi proibito" per le nuove generazioni. ‘Kokuho’ non si limita a raccontare l'arte, ma la rimette in circolo, rendendola nuovamente popolare senza tradirne la sacralità. Il sacrificio è presentato come il fondamento stesso dell'arte kabuki: "oltre al talento, serve una dedizione assoluta".

Il personaggio di Ken Watanabe incarna un maestro che ha raffinato quest’arte attraverso una vita di rinunce, un percorso che "definisce chi sei". Il film celebra non solo la bellezza del gesto scenico, ma anche il prezzo e la dedizione che esso richiede.

La cultura giapponese nel panorama globale

Lee Sang-il ha riflettuto anche sul ruolo sempre più centrale della cultura giapponese nel panorama internazionale, dal cinema al cibo, dall’animazione all’artigianato. Ha notato, viaggiando, come la cultura giapponese stia "entrando nella vita quotidiana delle persone" in diverse parti del mondo. Ha tracciato un parallelo con l'Italia, affermando che entrambi i Paesi hanno "costruito la propria identità sull’artigianato, sul lavoro fatto a mano. È questo che crea cultura. È questo che si tramanda. Forse è ciò che oggi il mondo sta riscoprendo del Giappone".