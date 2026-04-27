L'Orchestra del Paese Immobile, un collettivo composto da venticinque musicisti originari di Velletri, ha debuttato con il suo primo album omonimo, interamente realizzato in dialetto velletrano. Questo progetto ambizioso mira a valorizzare la tradizione locale attraverso un linguaggio musicale innovativo, che fonde con maestria elementi sinfonici e l'energia del punk, offrendo così una nuova prospettiva sulla musica popolare.

Le storie di Velletri in quattordici brani inediti

L'album di debutto si compone di quattordici brani inediti, vere e proprie poesie in musica che narrano con profondità le storie e i vissuti della città di Velletri.

Il dialetto velletrano, lungi dall'essere percepito come un limite, è impiegato come strumento per superare i confini culturali, trasformandosi in un mezzo universale di comunicazione. Le composizioni sono infatti pensate per essere comprese e apprezzate anche da un pubblico vasto, inclusi coloro che non hanno familiarità con la lingua locale. Ciò è reso possibile da un approccio musicale eclettico che vede dialogare armoniosamente strumenti popolari, archi e fiati con sonorità contemporanee come batteria, drum machine e sintetizzatori, creando un tessuto sonoro ricco e coinvolgente.

Un collettivo intergenerazionale per una tradizione rinnovata

Il cuore pulsante de L'Orchestra del Paese Immobile è un collettivo eterogeneo che include non solo i musicisti, ma anche tecnici, videomaker e altri collaboratori.

Tutti sono residenti a Velletri e appartengono a generazioni diverse. Questo gruppo, unito da una visione comune, si prefigge l'obiettivo di reinterpretare la tradizione musicale locale, rendendola più attuale e vicina alla società contemporanea e alle nuove generazioni. La musica è intesa come un vero e proprio dialetto universale, capace di veicolare messaggi profondi, di parlare d'amore e di coscienza civile, promuovendo al contempo un forte senso di comunità attraverso l'arte.

Il disco è stato pubblicato sotto l'egida dell'etichetta La Grande Onda e la sua distribuzione è curata da Believe, con Discoteca Laziale che si occupa specificamente della versione fisica su CD. Per tutti gli interessati, le date del prossimo tour estivo, che porterà il progetto dal vivo in diverse località, saranno comunicate a breve attraverso i canali social ufficiali de L'Orchestra del Paese Immobile.