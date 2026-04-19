L’88esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha preso il via con un’inaugurazione di straordinario successo, caratterizzata da tredici minuti di applausi scroscianti e una sentita standing ovation. L’acclamazione è stata rivolta all’intero cast, al visionario regista Luca Guadagnino e al maestro direttore Lawrence Renes, protagonisti di una serata memorabile. L’evento inaugurale ha visto la messa in scena di ‘The Death of Klinghoffer’, un’opera contemporanea firmata da John Adams, che ha segnato l’atteso debutto di Guadagnino sulle prestigiose scene fiorentine.

L’esecuzione ha coinvolto con maestria l’Orchestra e il Coro del Maggio, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di profondo impatto.

Il significato storico e la risonanza artistica di ‘The Death of Klinghoffer’

L’opera ‘The Death of Klinghoffer’ si distingue per la sua capacità di affrontare uno degli eventi storici più significativi e drammatici degli ultimi decenni: il sequestro della nave Achille Lauro. Questo tragico episodio, avvenuto nel 1985 per mano di un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina, viene rievocato con sensibilità e profondità. La struttura dell’opera si articola in un prologo e due atti, basandosi su un libretto di grande valore poetico, scritto da Alice Goodman, la cui presenza in sala ha aggiunto un tocco speciale alla serata.

L’opera fece il suo debutto mondiale a Bruxelles, al Teatro de la Monnaie, nel 1991 e, prima di questa rappresentazione fiorentina, era stata messa in scena in Italia solo nel 2002, nelle città di Ferrara e Modena. Tra gli spettatori d’eccezione presenti alla prima fiorentina, vi era anche Deborah O’Grady, moglie del compositore John Adams, a testimonianza dell’importanza dell’evento.

Un cast di eccellenza e un parterre di ospiti illustri

Il successo di ‘The Death of Klinghoffer’ è stato garantito anche da un cast di interpreti di altissimo livello. Tra i principali protagonisti figurano Daniel Okulitch, Laurent Naouri, Susan Bullock, Marina Comparato e Joshua Bloom, affiancati da altri talentuosi artisti che hanno contribuito a dare vita ai complessi personaggi dell’opera.

La produzione ha beneficiato del contributo di professionisti di spicco nel loro campo: Lorenzo Fratini ha curato la direzione del coro, Ella Rothschild ha firmato le coreografie, Marta Solari ha ideato i costumi e Peter van Praet ha gestito le luci, mentre Mark Grey ha ricoperto il ruolo di sound designer. La serata inaugurale ha richiamato un parterre di ospiti d’eccezione, provenienti dal mondo della musica, dell’arte e della politica. Tra le personalità presenti spiccavano nomi come il cantante Damon Albarn, lo stilista Jonathan William Anderson, l’artista visiva Nairy Baghramian, l’attrice Noemi Brando e il celebre Jovanotti. A questi si sono aggiunti importanti rappresentanti istituzionali e figure artistiche di fama internazionale, tra cui il governatore toscano Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, l’eurodeputato Dario Nardella, i parlamentari Simona Bonafè, Maria Elena Boschi, Paolo Marcheschi e Federico Gianassi, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il maestro Zubin Mehta con la moglie Nancy, il regista Pier Luigi Pizzi, l’artista Berlinde De Bruyckere (autrice della scultura calata in scena), lo scrittore Giancarlo De Cataldo, Sandra Carraro, Innocenzo Cipolletta, i direttori d’orchestra Alexander Soddy e Marco Angius, i compositori Giorgio Battistelli e Nicola Piovani, la direttrice del Festival della Valle D'Itria e compositrice Silvia Colasanti e il musicista Oscar Pizzo.

La visione degli organizzatori: un teatro che affronta i grandi temi

Il sovrintendente Carlo Fuortes ha enfaticamente sottolineato l’importanza cruciale di un teatro d’opera che non si limiti al mero intrattenimento, ma che abbia il coraggio e la capacità di affrontare i “grandi temi del nostro tempo” attraverso il potente linguaggio artistico. Una visione condivisa dal direttore d’orchestra Lawrence Renes, il quale ha descritto la partitura di John Adams come un vero e proprio “Everest musicale”. Renes ha inoltre ribadito con forza come “parola e musica siano indissolubilmente legate”, ponendo l’accento sulla centralità della “dimensione umana” che l’opera riesce a esprimere. L’apertura dell’88esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino si conferma così non solo un evento culturale di spicco, ma anche un appuntamento di profonda riflessione per la scena artistica italiana e internazionale.