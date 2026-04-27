La trentanovesima edizione di Time in Jazz, appuntamento di spicco estivo in Sardegna, celebra il centenario della nascita di Miles Davis. Il festival, ideato e diretto da Paolo Fresu dal 1988, è stato presentato il 27 aprile 2026 a Parigi, con un programma ricco e diffuso.

L'edizione si articolerà tra Berchidda e altri quindici centri del Nord Sardegna: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschiri, Olbia, Porto Rotondo, Puntaldia, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania (l’Agnata) e Viddalba.

Il festival si svolgerà in due tranche: dal 19 al 21 giugno e dall’8 al 16 agosto. La suddivisione in due periodi è una novità, frutto dell'esperienza positiva dell'estensione settembrina.

Il tema è “Kind of Blue”, omaggio al celebre disco del 1959. Paolo Fresu ha sottolineato come il “Principe delle tenebre”, nato cento anni fa come John Coltrane (cui il festival fu dedicato nel 2024), sarà "sviscerato" in musica, letteratura, arte, ambiente, cinema, formazione e società, trasformando i territori in jazz club e teatri all’aperto.

Il programma della 39ª edizione

La tranche di giugno avrà epicentro a Sa Colte ‘e su Oltiju, giardino di Sa Casara (sede di Time in Jazz). Il 19 giugno aprirà con Gegè Munari e Gianni Cazzola in dialogo con Paolo Fresu, preceduti dal trio di Peppe Spanu.

Il 20 giugno, Antonello Salis riceverà il Premio alla Carriera, seguito da Casadilego e Gaia Cuatro. Il 21 giugno, previsti il progetto di Mario Ganau, il podcast “Qualcosa di Miles” (Fresu, Corrias, Tessitore per RAI Radio3), e concerti di Ilaria Porceddu, Emanuele Contis con Nicola Vacca, e il trio di Enrico Pieranunzi. Ogni sera, Dj Chris con i suoi dj set post-concerto.

Dall'8 al 16 agosto, la seconda parte del festival offrirà oltre settanta eventi con centinaia di artisti internazionali, tra omaggi a Miles Davis. Tra i protagonisti: “Kind of Miles” di Paolo Fresu, Nicholas Payton con Butcher Brown, Giovanni Falzone con la Libera Band (“Suite for Miles”), e il Miles Smiles Quartet di Flavio Boltro.

Attesi anche Nils Petter Molvær (con “Khmer”), Markus Stockhausen con Alireza Mortazavi, Fabrizio Bosso, Luca Aquino con Natalino Marchetti, Giorgio Li Calzi con Valerio Corzani (“Nica’s Dream”). Fiati con Bandakadabra (traversata marittima), Koro Almost Brass, Satoyama, e la Banda Musicale “Bernardo De Muro”. La tuba di Theon Cross animerà Berchidda. Chiusura il 16 agosto alla Peschiera di San Teodoro con il duo Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura.

Valore culturale e impatto territoriale

Articolato tra sedici comuni, il festival è un esempio di sinergia tra cultura, promozione territoriale e coinvolgimento comunitario. L’obiettivo di Time in Jazz è creare un dialogo continuo tra artisti, luoghi e pubblico, valorizzando le peculiarità del Nord Sardegna.

La manifestazione ha affermato la sua vocazione internazionale e multidisciplinare, proponendo musica, mostre, proiezioni, laboratori e iniziative ambientali.

Sede centrale e simbolo di questo legame è Sa Casara, ex caseificio a Berchidda, ora spazio culturale per incontri, concerti e formazione. Il festival si interseca con la storia di Paolo Fresu (cresciuto nella Banda Musicale “Bernardo De Muro”) e la crescita della scena jazz. In quasi quarant’anni, Time in Jazz ha ampliato le collaborazioni globali, rendendo la Sardegna un riferimento estivo per il jazz contemporaneo e stimolando sviluppo economico e turistico.