Il capolavoro "La Belle au bois dormant" di Charles Silver, composto a Roma, è il protagonista della nuova uscita discografica con libro della collana monografica sull’Opera francese promossa dalla label Bru Zane. Questa fiaba lirica, ispirata al celebre racconto di Charles Perrault, debuttò l’8 gennaio 1902 al Grand‑Théâtre di Marsiglia.

L’istituto veneziano Palazzetto Bru Zane, specializzato nel repertorio romantico francese, ha curato la prima registrazione mondiale dell’opera. L’incisione è stata realizzata dal 7 al 9 gennaio 2025 al Béla Bartók National Concert Hall presso il Müpa di Budapest, con l’Orchestra Filarmonica e il Coro nazionali ungheresi diretti da György Vashegyi.

Il cofanetto include due CD e un volume di 157 pagine, contenente saggi, testi bilingui in francese e inglese, e il libretto completo. L’edizione digitale offre l’audio in streaming o download e il libretto scaricabile online.

La vita e l'opera di Charles Silver

Charles Silver, compositore di origine russa nato a Parigi nel 1868, ottenne la naturalizzazione francese per partecipare al concorso del Prix de Rome. Nel 1891 vinse il Premier Prix de Rome con la cantata ‘L’Interdit’. Dopo i soggiorni a Villa Medici, Silver compose liriche e canti patriottici. Sposò la celebre soprano Georgette Bréjean, nota interprete del ruolo di Manon. La sua produzione lirica iniziò nel 1902 proprio con "La Belle au bois dormant", cui seguirono altre sei opere.

Nominato professore di armonia al Conservatorio di Parigi nel 1919, fu insignito del titolo di cavaliere della Legione d’Onore nel 1926 e morì nel 1949.

Uscita discografica e rappresentazioni teatrali

La pubblicazione, attesa per il 24 aprile 2026, si inserisce nella serie di Bru Zane Label dedicata alla riscoperta di opere francesi di rara esecuzione. Il volume-libro, realizzato in collaborazione con Palazzetto Bru Zane, arricchisce i due CD con un dettagliato apparato critico e documentario. Questa registrazione rappresenta la prima volta che l'opera viene commercializzata in formato discografico.

Contemporaneamente all’uscita discografica, "La Belle au bois dormant" sarà messa in scena all’Opéra di Saint-Étienne.

Le rappresentazioni si terranno il 24, 25 e 26 aprile, sotto la direzione di Guillaume Tourniaire e la regia di Laurent Delvert. L’Orchestra e il Coro sinfonico della città accompagneranno questa nuova produzione scenica, frutto di una coproduzione con Palazzetto Bru Zane. Questo progetto contribuisce alla valorizzazione e diffusione internazionale del patrimonio lirico francese tra Ottocento e primo Novecento.

Il contributo di Palazzetto Bru Zane

Con sede a Venezia, Palazzetto Bru Zane è una delle principali istituzioni europee dedicate alla riscoperta e allo studio della musica romantica francese. Fondata nel 2009 dalla Fondation Bru, promuove un vasto programma di ricerca, pubblicazioni, concerti e produzioni discografiche.

La collana Bru Zane Label si distingue per la qualità delle edizioni e l’attenzione alla documentazione musicologica e storica.

La scelta di riproporre "La Belle au bois dormant" si inserisce in un percorso consolidato di recupero di autori e titoli poco noti. L’opera, articolata in quattro atti e nove quadri, si distingue per l’originalità della scrittura e l’impianto spettacolare, con libretto di Michel Carré e Paul Collin. Grazie a questa prima incisione mondiale, supportata da un attento lavoro filologico basato sulle edizioni Choudens e una nuova revisione critica, il titolo torna protagonista sia in formato discografico che sul palcoscenico.