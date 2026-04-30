La 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, intitolata "In Minor Keys" in omaggio alla visione della compianta curatrice Koyo Kouoh, si svela nell'ottavo episodio del podcast "La Biennale on Air". L'evento, la cui inaugurazione è fissata per il 9 maggio 2026, si preannuncia come una delle manifestazioni artistiche più significative a livello globale, caratterizzata da un approccio che privilegia sensibilità e frequenze intime. Il podcast, prodotto da La Biennale di Venezia, offre un'immersione esclusiva nei temi centrali della mostra, attraverso le testimonianze dirette del team curatoriale di Kouoh, composto da Siddhartha Mitter, Rasha Salti, Gabe Beckhurst Feijoo, Rory Tsapayi e Marie-Hélène Pereira.

La puntata include anche un contributo di Elena Pollacchi, docente a Ca' Foscari e consulente della Mostra del Cinema, che ripercorre la sua conversazione con il regista Tsai Ming-liang, uno dei 110 artisti invitati a questa edizione. Questo dialogo, pubblicato nel primo numero del 2026 della Rivista della Biennale, esplora le intersezioni tra arti visive, cinema e il panorama contemporaneo internazionale. Il podcast è fruibile sulle principali piattaforme di ascolto, tra cui Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music – Audible e YouTube, oltre che sul sito ufficiale de La Biennale on Air.

Temi e ispirazioni della 61ª Esposizione

Il team che ha collaborato con Koyo Kouoh accompagna gli ascoltatori alla scoperta delle molteplici ispirazioni che hanno plasmato la 61ª Esposizione d'Arte.

Si spazia dalle suggestioni musicali del blues, del jazz lento e della morna, fino ai profondi riferimenti letterari tratti da opere iconiche come "Amatissima" di Toni Morrison e "Cent’anni di solitudine" di Gabriel García Márquez. La genesi del progetto viene evocata attraverso il ricordo di un incontro cruciale avvenuto a Dakar nell'aprile 2025, dove l'idea della rassegna prese forma sotto un albero di mango, simbolo di radicamento e crescita.

La curatrice Koyo Kouoh, scomparsa il 10 maggio 2025, ha impresso un'impronta indelebile su questa edizione. La sua visione ha promosso la necessità di sintonizzarsi su "frequenze più intime e delicate", elevando la poesia a elemento centrale. Questa forza viva animerà i Giardini e l'Arsenale con performance, suoni e movimenti, trasformando i visitatori in parte integrante di una grande composizione corale, un'esperienza immersiva e partecipata.

La Biennale di Venezia: storia, spazi e prospettive

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia si conferma l'appuntamento più prestigioso per l'arte contemporanea a livello mondiale. I Giardini e l'Arsenale, sedi storiche, sono divenuti nel tempo spazi emblematici per esposizioni e performance, testimoniando le evoluzioni dell'arte globale. Ogni edizione accoglie centinaia di artisti internazionali, proponendo una riflessione collettiva sulle dinamiche e le trasformazioni del panorama artistico, spesso anticipando tendenze e temi cruciali.

La presenza di 110 artisti invitati, tra cui spicca Tsai Ming-liang, sottolinea la vocazione internazionale e la natura multidisciplinare dell'evento, che integra armoniosamente arti visive, letteratura, musica e cinema.

L'attenzione ai linguaggi trasversali, alle narrazioni intime e alle minoranze culturali riflette l'eredità intellettuale di Kouoh e l'attitudine sperimentale della Biennale. La disponibilità del podcast "La Biennale on Air" amplifica ulteriormente questa esperienza, estendendo il coinvolgimento a un pubblico più ampio e diversificato.