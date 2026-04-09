Grande successo e lunghi applausi hanno accolto la nuova produzione de "La Bohème" al Teatro San Carlo di Napoli, che ha debuttato l'8 aprile 2026 con un tutto esaurito. L'opera di Giacomo Puccini è stata riletta dalla regista Bárbara Lluch. La sua visione innovativa, che reinterpreta Mimì attraverso gli occhi di Alice e le atmosfere di Lewis Carroll, ha conquistato il pubblico partenopeo. Questo allestimento celebra i 130 anni dalla prima rappresentazione dell'opera in città, rafforzando il legame tra Napoli e il capolavoro pucciniano.

Al suo debutto al San Carlo, il direttore Michele Gamba ha guidato con maestria l'Orchestra, il Coro e le voci bianche, ricevendo calorosi apprezzamenti.

Lunghi applausi sono stati tributati alle interpretazioni, in particolare al soprano sudafricano Pretty Yende nel ruolo di Mimì. La regista Lluch ha sottolineato: “Ciò che più mi commuove nella Bohème è il modo in cui la salute e la malattia convivono nello stesso edificio. La vita e la morte”. Un ricco cast internazionale, che include Kang Wang (Rodolfo), Marina Monzó (Musetta) e Artur Ruciński (Marcello), si alternerà con un secondo ensemble di alto livello, tra cui Elsa Dresig (Mimì) e René Barbera (Rodolfo). Completano l'ensemble Alessio Arduini (Schaunard), Gianluca Buratto (Colline), Matteo Peirone (Benoît e Alcindoro) e altri artisti.

La visione onirica di Mimì: regia e allestimento

La regia di Bárbara Lluch trasforma la soffitta parigina in un ambiente contemporaneo, dove Mimì attraversa lo "specchio" in un abito da Alice, allontanandosi dal dolore verso un mondo fiabesco, la "tana del bianconiglio".

I costumi di Clara Peluffo Valentini sono colorati e richiamano il "Paese delle Meraviglie". Luci di Georg Veit e Urs Schönebaum, video di Tal Rosner e coreografie di Mercè Grané creano un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà, secondo la cifra registica di Lluch.

La malattia e fragilità di Mimì diventano motore di un viaggio emotivo che intreccia i temi universali di amore, perdita e l'urgenza di vivere quando il tempo è breve. L'interazione tra i protagonisti e gli spazi scenici sottolinea la profonda umanità di questa "Bohème".

Tradizione e innovazione: la storia della Bohème al San Carlo

Il ritorno de "La Bohème" celebra il centotrentesimo anniversario dalla sua prima rappresentazione a Napoli, nel 1896.

L'opera è un caposaldo della tradizione del San Carlo, con oltre seicento recite e interpreti leggendari come Luciano Pavarotti (1964) e Ruggero Raimondi (1967). L'edizione 2026 conferma il profondo legame tra l'opera di Puccini e la città partenopea.

Questa produzione arricchisce la stagione lirica del San Carlo, esaltando dimensione spettacolare e continuità storica. Il teatro si conferma luogo principale della cultura musicale europea. L'opera si propone ancora una volta come "uno dei titoli più amati e identitari del repertorio operistico", valorizzando passato e nuove tendenze registiche e musicali.