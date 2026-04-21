La Casa del Jazz Orchestra (CDJO) debutta a Roma il 24 e 25 aprile con un omaggio a Duke Ellington, inaugurando la sua attività come nuova orchestra residente. Questa produzione originale della Fondazione Musica per Roma, diretta dal Maestro Mario Corvini, unisce radici storiche e visione contemporanea, valorizzando le nuove generazioni di musicisti jazz.

Le serate inaugurali, entrambe alle 19:30, si terranno nel parco di Villa Osio, storica sede della Casa del Jazz da venticinque anni e punto di riferimento per il jazz romano e internazionale. Lo spettacolo “Echoes of Ellington” ripercorrerà i momenti salienti della carriera del Duca, dal Cotton Club di Harlem a brani iconici come “Take the A Train”, “Sophisticated Lady” e la colonna sonora di “Anatomy of a Murder”.

L'iniziativa mira a trasmettere il ricco patrimonio jazzistico a un pubblico ampio e diversificato.

Un laboratorio permanente per il jazz

La nascita della Casa del Jazz Orchestra segna un passo cruciale nel consolidamento della Casa del Jazz come centro di produzione culturale. La CDJO si propone come un laboratorio permanente e una realtà produttiva stabile, capace di offrire nuove produzioni, concerti tematici e di sviluppare il vasto repertorio delle grandi orchestre jazz, fungendo anche da luogo di formazione e trasmissione del sapere jazzistico.

Il direttore musicale Mario Corvini ha espresso entusiasmo per questa nuova realtà, auspicando che altre istituzioni seguano l'esempio della Casa del Jazz nell'avere un'orchestra residente.

La formazione, prevalentemente giovanile e affiancata da musicisti esperti, garantirà costante rinnovamento e crescita artistica. Il calendario prevede il 23 e 24 maggio due serate dedicate a “Benny Goodman and the Golden Age of Swing”, e il 17 luglio un concerto speciale per il centenario di Miles Davis, con “Sketches of Spain” e la partecipazione del trombettista Fabrizio Bosso.

La Casa del Jazz: pilastro della cultura romana

Ospitata a Villa Osio, la Casa del Jazz è da oltre vent'anni un epicentro del jazz a Roma. Fondata nel 2005 dal Comune di Roma e dalla Fondazione Musica per Roma, è diventata una piattaforma essenziale per la produzione e la divulgazione della cultura jazzistica. Il progetto della Casa del Jazz Orchestra arricchisce ulteriormente la missione di questa istituzione, rafforzando il suo ruolo nel panorama culturale della capitale attraverso un'offerta costante di concerti, rassegne e progetti didattici, con particolare attenzione a formazione e innovazione.