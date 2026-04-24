Il film ‘Un sacco bello’, esordio registico di Carlo Verdone del 1980 e divenuto un autentico oggetto di culto, torna nelle sale italiane. Dal 27 al 29 aprile 2026, una versione restaurata sarà proiettata in 150 cinema su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa è promossa dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del progetto ‘Il Cinema Ritrovato. Al Cinema’, in collaborazione con Rti, Mediaset Infinity, Minerva Pictures e il sostegno istituzionale di Siae – Società Italiana Autori ed Editori. Il restauro, curato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, è stato supervisionato personalmente da Carlo Verdone, garantendo una resa filologica accurata.

Dopo l'uscita nelle sale durante le tre giornate dedicate, la versione restaurata di 'Un sacco bello' sarà disponibile su Mediaset Infinity, permettendo così la fruizione in streaming. Questa operazione mira a celebrare e riproporre un grande classico della commedia all’italiana, i cui personaggi iconici e le battute memorabili sono rimasti impressi nella memoria collettiva. Il film continua a rappresentare un’opera cardine nella carriera di Verdone e un capitolo significativo nella storia recente del cinema italiano.

La trama e il significato culturale

'Un sacco bello' si distingue come uno degli esordi registici più originali del cinema italiano. Carlo Verdone interpreta magistralmente sei personaggi distinti: Enzo, Ruggero, Leo, don Alfio, il professore e Anselmo, dimostrando una versatilità ineguagliabile nella commedia nazionale.

Ambientato durante un’estate romana, il racconto si articola attraverso tre episodi principali. Enzo, a bordo della sua Fiat 127, progetta una spedizione in Polonia alla ricerca di avventure romantiche. Ruggero, un giovane hippy, vive un confronto generazionale con il padre. Leo, ragazzo introverso e impacciato, si trova coinvolto in situazioni comiche e paradossali con una turista spagnola. Il tono del film, oscillante tra malinconia e ironia, unito alla sua acuta capacità di cogliere i tic sociali dell’Italia degli anni Ottanta, e battute indimenticabili come “Compà, andiamo a vedere le svedesi?”, ne hanno consolidato il posto nel cuore degli spettatori.

Un restauro filologico per il patrimonio

Il progetto di restauro di 'Un sacco bello' è parte integrante delle attività della Cineteca di Bologna volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico nazionale. Il laboratorio L’Immagine Ritrovata, struttura di fama internazionale con sede a Bologna, ha curato meticolosamente ogni fase tecnica dell’intervento, assicurando una resa aggiornata e al contempo fedele alla pellicola originale. La supervisione diretta di Carlo Verdone, insieme alle collaborazioni istituzionali attivate, è stata fondamentale per ottenere una versione che rispetta l’opera d’origine, rendendola accessibile a un’ampia platea di appassionati. Questo evento culturale di aprile offre al pubblico una preziosa occasione per riconnettersi con la memoria del cinema italiano degli ultimi decenni.

A oltre quarantacinque anni dalla sua uscita, 'Un sacco bello' riafferma il suo status di film iconico, capace di dialogare con le nuove generazioni e di offrire spunti di riflessione sulle trasformazioni sociali e culturali del Paese.