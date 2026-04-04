La Biblioteca Classense di Ravenna ha lanciato un invito pubblico per la raccolta di documenti, fotografie, locandine, pagine di giornali e altri materiali legati al 2 giugno 1946. Questa data storica segnò il referendum che diede vita alla Repubblica Italiana. L’iniziativa si inserisce nella venticinquesima edizione di “Quante storie nella storia. Settimana della Didattica e dell’Educazione al Patrimonio in archivio”, in programma a Ravenna dal 4 al 10 maggio.

Il progetto della Classense celebra gli ottant’anni della Repubblica, con un duplice obiettivo: commemorare una tappa fondamentale della storia nazionale, quando per la prima volta anche le donne parteciparono al voto, e arricchire l’archivio della biblioteca con nuove testimonianze sul referendum del 1946.

I materiali raccolti verranno digitalizzati dal laboratorio fotografico della stessa biblioteca e saranno valorizzati attraverso una mostra virtuale, consultabile dal 4 maggio sulla piattaforma Collezioni digitali classensi. Il termine ultimo per partecipare all’iniziativa è fissato per il 22 aprile. L’appello della Classense mira a valorizzare la memoria collettiva, invitando i cittadini a contribuire a questo lavoro di documentazione e conservazione.

La Classense e il patrimonio della Repubblica

La Biblioteca Classense, importante polo culturale di Ravenna con una storia che affonda le radici nel Cinquecento, è un punto di riferimento per la conservazione di documenti e opere legate alla storia locale e nazionale.

Con questa iniziativa, la Classense intende non solo ampliare i propri fondi, ma anche stimolare una riflessione sulle profonde trasformazioni sociali e istituzionali che seguirono la scelta repubblicana. Il progetto coinvolge attivamente la comunità nella costruzione di un archivio “partecipato”. La digitalizzazione dei materiali garantirà un’ampia accessibilità e la loro esposizione online offrirà un percorso di approfondimento sul significato storico del 2 giugno per il territorio ravennate.

Iniziative analoghe sono promosse da altre biblioteche locali, come la Biblioteca Oriani, che propone una selezione di letture dedicate alla Festa della Repubblica e al costituzionalismo italiano. Tra i volumi disponibili figura “Storia costituzionale italiana: popolo e istituzioni” di Umberto Allegretti, reperibile nelle biblioteche della provincia di Ravenna e della Repubblica di San Marino.

La memoria del referendum a Ravenna

L’archivio digitale che nascerà dalla raccolta della Biblioteca Classense costituirà una risorsa preziosa per chiunque desideri studiare o ricordare l’impatto del referendum nella società ravennate. Questa azione di valorizzazione della memoria collettiva si inserisce in una consolidata tradizione di attenzione che il territorio riserva alle celebrazioni della nascita della Repubblica. La mostra virtuale permetterà di consultare online testimonianze uniche, materiali d’epoca e racconti personali, offrendo al pubblico uno strumento innovativo per avvicinarsi alla storia nazionale attraverso le voci e i documenti di chi l’ha vissuta. L’iniziativa della Classense rappresenta un ponte tra passato e futuro nella memoria pubblica di Ravenna e dell’Italia.