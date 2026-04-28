Il sovrintendente del Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, ha espresso la sua ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro. Questi ultimi sono stati recentemente oggetto di minacce, anche di estrema gravità, diffuse sia sui canali social ufficiali del teatro che sui loro profili personali. La dichiarazione, rilasciata il 28 aprile 2026 da Venezia, giunge in risposta a una segnalazione della RSU della Fenice, che ha denunciato “valanghe di insulti e minacce, anche di morte” rivolte al personale.

La posizione del Sovrintendente

Colabianchi ha definito tali episodi “inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono sempre caratterizzare la nostra comunità”.

Ha inoltre ribadito il “pieno sostegno della Fondazione” a tutti i lavoratori colpiti, con l'auspicio che simili accadimenti non si ripetano e che “ogni forma di intimidazione venga fermamente contrastata”.

Il sovrintendente ha manifestato la speranza che si possa “ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo”, essenziale affinché ciascuno possa svolgere il proprio lavoro “con la necessaria tranquillità e dedizione”. L'obiettivo è restituire al teatro quel contesto di armonia e collaborazione che da sempre ne costituisce l'essenza.

Il ruolo e la storia della Fenice

Sottolineando l'importanza dell'istituzione, Colabianchi ha evidenziato che La Fenice, “forte di una storia prestigiosa”, e la sua orchestra, composta da professionisti di altissimo livello, devono continuare a rappresentare un luogo di “eccellenza artistica, dialogo e rispetto reciproco”.

L'intervento della RSU

La solidarietà del sovrintendente Colabianchi è stata una risposta diretta alla nota diffusa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Teatro La Fenice. Tale nota aveva messo in luce come lavoratrici e lavoratori stessero ricevendo, “soprattutto sui social, valanghe di insulti e minacce, anche di morte”, creando un clima di tensione e preoccupazione.

L'impegno della Fondazione per la tutela dei dipendenti

La Fondazione Teatro La Fenice, in qualità di ente gestore del teatro, ha un impegno esplicito nel garantire un ambiente di lavoro che rispetti la dignità dei propri dipendenti. L'istituzione si adopera attivamente per contrastare ogni forma di violenza psicologica o discriminazione, estendendo questa tutela anche a contesti extra lavorativi, come chiaramente delineato nel suo codice etico.

Il documento normativo della Fondazione, infatti, stabilisce che essa “salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona”. Inoltre, la Fondazione “interviene per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori”, anche se questi si verificano al di fuori dell’ambiente di lavoro, rafforzando così la protezione del personale.