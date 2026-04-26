Una nuova polemica scuote il Teatro La Fenice di Venezia, innescata dalle dichiarazioni della futura direttrice musicale Beatrice Venezi. La tensione, già palpabile dopo una protesta avvenuta il 24 aprile contro il sovrintendente Nicola Colabianchi, è esplosa in seguito a un'intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nación, pubblicata il 23 aprile.

Nell'intervista, la direttrice d'orchestra ha affrontato il tema della sua esperienza e della sua visione per il prestigioso teatro veneziano. “Non provengo da una famiglia di musicisti...

è un’orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio”, ha affermato Venezi, sottolineando il suo ruolo di “prima donna direttrice della Fenice” all'età di 36 anni e il suo desiderio di rinnovamento. Ha inoltre criticato la scarsa collaborazione del teatro con eventi culturali come il Festival del Cinema e la Biennale d’Arte, proponendo concerti che integrino elementi naturali e visuali. Secondo Venezi, il “timore del cambiamento e del rinnovamento” sarebbe radicato non solo tra i musicisti ma anche nel pubblico, avvertendo che “così un teatro muore”.

La dura reazione delle maestranze

Le parole di Venezi hanno provocato una reazione durissima da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della Fondazione La Fenice.

In una nota ufficiale, la RSU ha espresso “profonda costernazione e amarezza” a nome di tutti i lavoratori, definendo le affermazioni di Venezi “false e offensive”. In particolare, l'accusa di una trasmissione ereditaria dei posti in orchestra è stata contestata con forza, evidenziando che i professori d’orchestra sono “professionisti di altissimo livello selezionati esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale”.

La RSU ha interpretato le dichiarazioni non solo come una mancanza di rispetto, ma come un “attacco diretto all’identità stessa della Fondazione”. I rappresentanti dei lavoratori hanno sottolineato come un rapporto di fiducia e armonia professionale sia indispensabile tra direzione e musicisti, condizioni che, a loro avviso, sarebbero state compromesse.

La nota conclude che la presenza di Venezi sul podio avverrebbe “in un contesto di profonda tensione e sfiducia”.

Le posizioni del sovrintendente e della politica

Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha preso le distanze dalle affermazioni di Venezi, dichiarando: “Naturalmente non condivido le affermazioni del maestro Venezi… ho avuto modo di apprezzare le qualità dell’orchestra, che altri maestri presenti qui hanno riferito come di ottima qualità e disponibilità.” Anche il Movimento 5 Stelle, tramite Gaetano Amato e il capogruppo al Senato Luca Pirondini, è intervenuto nella vicenda, chiedendo una presa di posizione chiara da parte della dirigenza del teatro e sollecitando Venezi a fare un passo indietro dall’incarico di direttrice musicale.

Questa situazione evidenzia una frattura significativa all'interno della storica istituzione veneziana. Il Teatro La Fenice, con la sua lunga tradizione di eccellenza e un'orchestra composta da professionisti selezionati tramite concorsi pubblici, si trova di fronte alla sfida di bilanciare innovazione e tradizione, in un contesto dove le dinamiche interne e il rapporto tra direzione artistica e maestranze rivestono un'importanza cruciale per la sua identità e il suo ruolo nel panorama culturale.