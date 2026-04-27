La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha ufficialmente annunciato l'interruzione di tutte le collaborazioni future con la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi. La decisione, maturata dopo mesi di crescenti tensioni e polemiche, è stata comunicata a seguito delle dichiarazioni pubbliche della Venezi, ritenute dal sovrintendente Nicola Colabianchi “reiterate e gravi”, oltre che “offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha preso atto della scelta di Colabianchi, sottolineando che è stata assunta “in autonomia e indipendenza”, e ha confermato la sua “più completa fiducia” nel sovrintendente.

La rottura definitiva tra il prestigioso teatro veneziano e la direttrice d'orchestra è scaturita in particolare da un'intervista rilasciata da Venezi al quotidiano argentino La Nación. In quell'occasione, parlando della sua esperienza alla guida dell'orchestra, la direttrice aveva affermato: “Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”. Tali parole hanno immediatamente provocato la dura reazione della RSU del teatro, che le ha definite “false, gravi e offensive”. La RSU ha fermamente respinto l'idea di una trasmissione familiare dei ruoli, ribadendo che la selezione dei professori d’orchestra avviene esclusivamente tramite concorsi pubblici internazionali, basati su merito e rigore professionale.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, le affermazioni della direttrice hanno costituito “un attacco diretto all’identità stessa della Fondazione”, compromettendo il necessario rapporto di fiducia tra direttore e orchestra e preannunciando un clima di “profonda tensione e sfiducia” per un suo eventuale ritorno sul podio.

Le reazioni e la posizione della Fondazione

Anche il sovrintendente Colabianchi, che in precedenza aveva difeso la maestra, ha successivamente espresso il proprio dissenso rispetto alle dichiarazioni di Venezi a La Nación, affermando: “Naturalmente non condivido le affermazioni del maestro Venezi, in quanto conosco l’orchestra e ne apprezzo le qualità”. La nota ufficiale de La Fenice ha ulteriormente chiarito che la decisione è stata presa “anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro”, giudicate “incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”.

Le reazioni alla decisione sono state molteplici. Daniele Giordano, segretario generale della Cgil Venezia, ha definito lo stop a Venezi “l’unica scelta possibile”, pur criticando i tempi di una decisione che, a suo avviso, “era evidente fin dall’inizio”. La RSU della Fenice ha accolto con soddisfazione la risoluzione, considerandola “un atto doveroso” per la tutela del teatro e delle professionalità interne, frutto della “compattezza di orchestra e maestranze” e del sostegno di pubblico e città. Dal fronte politico, le opposizioni alla Giunta comunale veneziana hanno letto la scelta come inevitabile ma tardiva, mentre esponenti della maggioranza hanno evidenziato l'esigenza di “riportare serenità e armonia” all’istituzione, tutelandone il prestigio artistico e internazionale.

Il Teatro La Fenice, istituzione lirico-sinfonica di fama internazionale fondata a Venezia nel 1792, è un simbolo di resilienza culturale, ricostruito più volte dopo devastanti incendi. Con la sua programmazione di opere, concerti e attività di alta formazione, continua a rappresentare un polo d'eccellenza per la valorizzazione della tradizione operistica italiana e ad attrarre artisti e pubblico da tutto il mondo.