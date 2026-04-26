La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato l'annullamento di tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione, comunicata il 26 aprile 2026 dal sovrintendente Nicola Colabianchi, è stata motivata da «reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro». Queste affermazioni, giudicate «offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra», sono state considerate incompatibili con i principi dell'istituzione e con la tutela e il rispetto dovuto ai suoi professori d'Orchestra, non essendo condivise né nel merito né nei giudizi espressi dalla Fondazione.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è intervenuto sulla vicenda, esprimendo in una nota il suo pieno sostegno. Giuli ha dichiarato di «prendere atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza», confermando al sovrintendente de La Fenice la sua «più completa fiducia». Il ministro ha inoltre auspicato che tale scelta possa «sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni d’ogni ordine e grado», nell'interesse del Teatro e della città di Venezia.

Il prestigio e il ruolo istituzionale del Teatro La Fenice

Il Teatro La Fenice si conferma una delle principali istituzioni culturali di Venezia e d'Italia. Riconosciuto per la sua storia, caratterizzata da due incendi e altrettante rinascite, e per l'eccellenza della sua offerta musicale, il teatro, fondato nel 1792, ha ospitato nel tempo direttori e interpreti di fama internazionale.

La Fenice propone stagioni liriche, sinfoniche e numerosi eventi culturali, affermandosi come un punto di riferimento a livello globale. Ogni anno, le sue sale accolgono migliaia di spettatori, attratti dalla ricca programmazione artistica e dal valore architettonico di questo luogo emblematico nel cuore storico di Venezia.

La Fondazione ha sempre improntato la propria condotta nei confronti dei collaboratori e delle figure artistiche su principi di tutela del prestigio artistico, della professionalità degli orchestrali e del rispetto dei valori istituzionali. Questi stessi principi sono stati i fattori determinanti alla base della recente decisione che ha riguardato il maestro Venezi.

Attività e impegno culturale della Fondazione

Dopo la sua ricostruzione, avvenuta a seguito dell'incendio del 1996, il Teatro La Fenice ha significativamente ampliato le proprie attività, stabilendo collaborazioni di prestigio con i maggiori interpreti della scena classica internazionale. Le sue stagioni offrono una programmazione musicale diversificata, che spazia dalla lirica alla sinfonica, fino ai concerti cameristici. Negli ultimi decenni, tra le produzioni più significative si annoverano nuove messe in scena di opere tradizionali, prime assolute e innovative iniziative dedicate al pubblico più giovane.

La Fondazione svolge un ruolo cruciale nella promozione del patrimonio musicale e artistico di Venezia, assicurando la continuità di una tradizione che la posiziona come un'eccellenza sia nella produzione che nella diffusione culturale.

Le recenti scelte gestionali ed etiche riflettono la costante attenzione degli organi direttivi al rispetto dei valori fondamentali e alla salvaguardia della reputazione della Fondazione, elementi essenziali in un contesto di confronto internazionale e di forte richiamo culturale per la città e il suo pubblico.