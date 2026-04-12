Un evento di grande risonanza musicale segna il ritorno della Fondazione Teatro La Fenice in Piazza San Marco a Venezia. Il prossimo 5 luglio 2026, alle ore 21.00, la piazza più celebre della laguna ospiterà un concerto-evento dedicato a Ennio Morricone, il celebre compositore italiano scomparso nel 2020. L'iniziativa, intitolata “Morricone Night – Suite veneziana”, vedrà protagonisti l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice, sotto la direzione del maestro americano Kevin Rhodes, con Alfonso Caiani come maestro del coro.

La serata sarà un tributo alla straordinaria carriera di Morricone.

Il programma prevede l'esecuzione della “Cantata per l’Europa” (1988), opera per soprano, due speaker, orchestra e coro. Seguiranno alcune delle sue colonne sonore più iconiche, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema: da "Il clan dei siciliani" (1969) a "The Hateful Eight" (2015), quest'ultima premiata con l'Oscar nel 2016 per la migliore colonna sonora originale. Non mancheranno brani da "Mission" (1986), "Nuovo cinema paradiso" (1988), "Jona che visse nella balena" (1993), "La leggenda del pianista sull’oceano" (1998), "Canone inverso" (2000) e "Nostromo: Conradiana" (1996).

Dettagli del concerto e biglietti

Il concerto, organizzato in collaborazione con SZ Sugar e CAM Sugar, rafforza il legame tra la Fenice e l'eredità musicale di Morricone.

I biglietti sono in vendita dal 10 aprile 2026 e possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro La Fenice, i punti vendita Eventi Venezia Unica, tramite telefono e online sul sito ufficiale www.teatrolafenice.it. Sono previste riduzioni speciali, con prezzi che variano da 30 a 170 euro, riservate agli abbonati del Teatro La Fenice e ai residenti del Comune e della Città Metropolitana di Venezia.

Questa iniziativa offre un'opportunità unica per ascoltare dal vivo capolavori che hanno definito il cinema italiano e internazionale. L'interpretazione sarà affidata a una delle più prestigiose istituzioni musicali veneziane, in una cornice d'eccezione come Piazza San Marco, simbolo di cultura e storia lagunare.

Il legame tra Morricone e Venezia

Il rapporto artistico tra Ennio Morricone e Venezia è stato caratterizzato da momenti memorabili. Già nel settembre 2007, il maestro diresse in Piazza San Marco l'Orchestra Sinfonietta di Roma e il Coro della Fenice. In quell'occasione, la serata dell'11 settembre vide l'esecuzione della suite "Voci dal silenzio", composta dopo gli attentati del 2001 e dedicata alle vittime di tutte le stragi.

La collaborazione proseguì nel 2008, quando il Teatro La Fenice ospitò la prima assoluta dei "4 anacoluti su Antonio Vivaldi", eseguiti dai Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, in occasione del Premio Una vita nella musica. Il ritorno della Fenice in Piazza San Marco per questo nuovo omaggio sottolinea la volontà di valorizzare il patrimonio musicale contemporaneo e di offrire eventi artistici di alto profilo nel cuore della città, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione.