Una nuova polemica scuote il Teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, in un'intervista al quotidiano argentino La Nación pubblicata il 23 aprile, ha acceso lo scontro con dichiarazioni riguardanti l'orchestra veneziana. Venezi ha affermato di non provenire da una famiglia di musicisti e ha sostenuto che all'interno dell'orchestra "i posti si passano praticamente di padre in figlio", aggiungendo: "Io non appartengo a una famiglia di musicisti, sono donna, ho 36 anni, sono la prima donna direttrice della Fenice e voglio rinnovare".

La musicista ha inoltre evidenziato una presunta resistenza al cambiamento, sia interna all'orchestra sia nel rapporto con il pubblico, dichiarando: "Hanno paura del cambiamento, del rinnovamento. È più facile continuare con gli stessi usi e costumi. Ma così un teatro muore". Le sue parole hanno immediatamente provocato una dura reazione della RSU del teatro, che in una nota ufficiale ha definito tali affermazioni "gravi, false e offensive".

La RSU ha espresso "profonda costernazione e amarezza" a nome di tutti i lavoratori della Fondazione, contestando l'accusa di trasmissione familiare dei posti. Ha ribadito che i professori d’orchestra sono "professionisti di altissimo livello selezionati esclusivamente attraverso concorsi pubblici internazionali basati sul talento e sul rigore procedurale", sottolineando come le dichiarazioni di Venezi siano lesive della loro professionalità e costituiscano "un attacco diretto all’identità stessa della Fondazione".

La nota sindacale ha evidenziato anche l’importanza di un rapporto basato su fiducia reciproca e armonia professionale tra direzione d’orchestra e musicisti, condizioni che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, sarebbero state compromesse dalle parole della maestra. La RSU ha concluso affermando: "Alla luce di quanto accaduto, sentiamo il dovere di evidenziare che la sua presenza sul nostro podio avverrebbe in un contesto di profonda tensione e sfiducia".

La situazione attuale della Fenice e la risposta istituzionale

La controversia si inserisce in un clima di tensione già palpabile all’interno della storica istituzione veneziana. Il 24 aprile, il giorno precedente la pubblicazione dell’intervista, durante un concerto si erano già udite grida di "Colabianchi dimettiti!" rivolte al sovrintendente Nicola Colabianchi, accompagnate dal lancio di volantini in segno di protesta.

La direzione del teatro ha prontamente preso le distanze dalle affermazioni della direttrice Venezi, ribadendo la propria fiducia nella qualità e nella preparazione dell’orchestra. Anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto ufficialmente un passo indietro da parte di Venezi e ha sollecitato una presa di posizione esplicita da parte del sovrintendente e del Consiglio di indirizzo in merito alle recenti esternazioni. La vicenda è seguita con attenzione anche dalle forze politiche locali e dal mondo musicale, data la fama internazionale del teatro.

Breve storia e rilevanza culturale del Teatro La Fenice

Il Teatro La Fenice, fondato nel 1792, è uno dei principali teatri lirici italiani e vanta un prestigio mondiale.

Caratterizzato da diverse distruzioni e rinascite, l'ultima delle quali nel 2003 dopo l'incendio del 1996, ha sempre mantenuto un forte legame con Venezia. Ha ospitato le prime mondiali di numerose opere di compositori illustri come Rossini e Verdi, diventando un punto di riferimento per la musica classica e l'opera. L'orchestra della Fenice, con la sua tradizione di eccellenza, contribuisce alla promozione e valorizzazione della cultura musicale, attirando un vasto pubblico internazionale.