Il Teatro alla Scala di Milano si appresta a inaugurare un'iniziativa culturale di grande risonanza: il 29 novembre, la prestigiosa sala si trasformerà in un cinema d’eccezione per la proiezione del capolavoro di Federico Fellini, 8½. L'evento sarà reso unico dall'esecuzione dal vivo della colonna sonora, composta da Nino Rota, a cura della Filarmonica della Scala, che conferma così il suo profondo legame con le partiture cinematografiche. Questo appuntamento segna l'avvio di “Fotogrammi”, un innovativo ciclo di tre cine-concerti, con un evento programmato annualmente fino al 2028.

Il progetto, illustrato dal presidente Maurizio Beretta durante la presentazione, mira a ampliare il pubblico della Filarmonica, una strategia già concretizzata attraverso iniziative di successo come le prove aperte, le attività dedicate ai bambini e il concerto gratuito in Piazza Duomo, confermato anche per il prossimo giugno. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha evidenziato come questa rassegna rappresenti un'importante novità nel panorama culturale cittadino. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Cam Sugar e la Cineteca di Bologna/Mediaset-Rti, grazie al sostegno di Allianz. I biglietti per la serata inaugurale saranno disponibili a partire dal 4 maggio.

La formula dei cine-concerti e il legame con la storia musicale

L'evento del 29 novembre vedrà sul podio Timothy Brock, direttore d'orchestra e riconosciuto restauratore di colonne sonore. Per la riproposizione di 8½, Brock ha collaborato strettamente con Cam Sugar, una società che vanta un vastissimo catalogo di 2500 colonne sonore di film italiani e francesi dagli anni Sessanta, arricchite in molti casi da registrazioni dei dialoghi tra compositori e registi. Filippo Sugar, chairman e CEO di Sugar Group, ha rivelato che circa mille di queste registrazioni sono già state pubblicate. Un dato interessante riguarda il pubblico di queste opere: il 50% degli ascoltatori ha meno di 35 anni e l'80% proviene dall'estero, a dimostrazione che la musica da film italiana, pur in una sua nicchia, gode di una conoscenza e apprezzamento a livello mondiale.

La Filarmonica della Scala ha già dimostrato una spiccata sensibilità per la musica cinematografica, come testimoniato dall'incisione di “The Fellini Album” con Riccardo Chailly, un progetto che raccoglie diverse partiture di Nino Rota per i film di Federico Fellini. Il ciclo “Fotogrammi” proseguirà nel 2027 con la proiezione di Tempi moderni di Charlie Chaplin. L'appuntamento del 2028 sarà un tributo al leggendario sodalizio tra Ennio Morricone e Sergio Leone, con l'esecuzione dal vivo della colonna sonora di uno tra C’era una volta in America e Per un pugno di dollari. Quest'ultima serata celebrerà anche il centenario della nascita di Morricone, che nel 2006 aveva diretto la Filarmonica in una tournée internazionale, poi immortalata in un disco.

Prospettive future e la continuità dell'iniziativa

Damiano Cottalasso, coordinatore artistico della Filarmonica della Scala, ha espresso l'intenzione di estendere il progetto “Fotogrammi” oltre il triennio iniziale, esplorando ulteriori appuntamenti e ampliando la proposta ad altri generi musicali. Questa rassegna si inserisce in un più ampio movimento di apertura della Filarmonica verso pubblici e linguaggi artistici diversi, con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio musicale legato al cinema e arricchire l'offerta culturale di Milano. La collaborazione con la Cineteca di Bologna, un'istituzione di riferimento nella conservazione, diffusione e restauro del cinema italiano d'autore, aggiunge un valore significativo a questa innovativa esperienza che fonde cinema e musica dal vivo.

L'iniziativa della Filarmonica della Scala si configura quindi come un ponte tra la promozione di autori e colonne sonore italiane e la storia del Teatro come luogo d'incontro per le diverse espressioni artistiche. Essa riflette la vitalità e la trasversalità della scena culturale milanese, confermando come il successo delle precedenti attività rivolte al pubblico, l'attenzione ai giovani e l'interesse internazionale per le colonne sonore traccino la strada per nuove proposte e sinergie tra la musica classica e la settima arte.