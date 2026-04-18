La Finlandia sta valutando di limitare la propria partecipazione alla prossima Biennale di Venezia qualora la Russia fosse nuovamente rappresentata. Il 18 aprile 2026, il ministero finlandese della Cultura e dell’Istruzione ha espresso questa posizione, influenzata dalle tensioni internazionali e dalle sanzioni europee legate al conflitto in Ucraina. Il governo finlandese ha chiarito che valuterà attentamente la propria presenza nazionale in caso di riammissione russa, pur specificando che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Questa riflessione scaturisce da una richiesta formale inviata dalla ministra della Cultura, Sari Multala, alla Fondazione della Biennale.

La comunicazione mirava a sollevare interrogativi su una possibile futura presenza russa nell'esposizione internazionale, dopo la sua sospensione a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Il ritorno della Russia, è stato evidenziato, potrebbe costituire motivo per la Finlandia per riconsiderare il proprio ruolo e la presenza del padiglione nazionale.

Il Padiglione Finlandia: una presenza consolidata

La posizione finlandese si inserisce nel contesto artistico e diplomatico dei padiglioni nazionali ai Giardini della Biennale, attivi da quasi un secolo. Inaugurato nel 1956, il Padiglione Finlandia è una realtà consolidata della manifestazione veneziana. Nelle edizioni, ha ospitato progetti curatoriali innovativi, contribuendo al dibattito contemporaneo con artisti, architetti e designer.

La selezione biennale di autori e temi riflette vitalità e direttrici della politica culturale del paese nordico. Un'eventuale assenza finlandese segnerebbe una discontinuità significativa nella storia recente della Biennale, che nel 2024 ha accolto novanta padiglioni nazionali.

Contesto geopolitico e implicazioni internazionali

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, è tra i maggiori appuntamenti culturali globali, con sezioni dedicate ad arte, architettura, cinema e altre discipline. I padiglioni nazionali sono essenziali per lo scambio culturale internazionale. La sospensione del padiglione russo, decisa nel 2022 a seguito dell'invasione ucraina, ha già ridefinito gli equilibri artistici e diplomatici in Laguna.

La Finlandia ha sempre ribadito il rispetto del diritto internazionale e delle sanzioni europee, valori che guidano le sue scelte. Se la Russia venisse nuovamente ammessa, si aprirebbe un fronte di discussione che coinvolgerebbe anche altri stati membri dell'Unione Europea, chiamati a riesaminare la propria partecipazione o a negoziare nuove forme di collaborazione all'interno dell'evento internazionale.