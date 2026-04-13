La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Gnamc) di Roma ha inaugurato il 13 aprile 2026 un nuovo allestimento che pone il design italiano al centro di un dialogo multidisciplinare tra arti visive, industria e creatività. Sotto la guida della direttrice Renata Cristina Mazzantini, il museo romano integra ora nomi di spicco come Armani/Casa, Kartell, Cappellini, Poltrona Frau e Rubelli, e lancia una linea di merchandising museale.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra pubblico e privato e sostenuta da prestigiose aziende, mira ad arricchire l’immagine della Galleria, migliorarne la fruibilità e diffonderne le icone.

Il percorso espositivo, in fase di completamento, introduce oggetti e arredi che dialogano con le opere d’arte, trasformando la percezione delle sale e invitando i visitatori a una nuova esperienza. L'obiettivo è riconoscere il ruolo del design nella creatività contemporanea e rendere gli spazi più confortevoli.

Le partnership con le aziende del Made in Italy alimentano anche un rinnovato cultural branding. Il merchandising, concepito come “estensione curatoriale”, si concretizza attraverso manifestazioni di interesse. Tra i primi risultati figurano la linea tableware di Guzzini, legata alla nuova identità visiva della Gnamc (logo di Lorenzo Marini), e la lampada Emilio di Slamp, ispirata alla cancellatura di Emilio Isgrò.

Il designer cinese Wang Yi presenta inoltre Ipporia, prodotto dalla Fondazione Zhong Art International, omaggio al Cavallo del calendario cinese 2026. Questi prodotti saranno esposti al Salone del Mobile di Milano (21-26 aprile 2026) nello stand del Ministero della Cultura, parte del progetto Made in MiC.

Il dialogo tra design e arti visive alla Gnamc

Il nuovo allestimento coinvolge numerose firme del design, tra cui Agapecasa, Caimi Brevetti, Cassina, Cramer + Cramer, Flexform, Davide Groppi, Molteni&C, Porro, Slamp e Zanotta. Questo dialogo tra design e arti visive posiziona la Galleria come un centro capace di reinterpretare gli stimoli della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica nel contesto della cultura del progetto.

L’introduzione di arredi e oggetti di design mira a creare uno spazio museale più accessibile e familiare, mantenendo la sua vocazione artistica.

Il contributo delle aziende permette di integrare componenti artistiche e tecniche, ingegnerizzando la produzione per favorirne la diffusione. Questo dimostra come il design italiano abbia risposto alle sfide di mercato e alle trasformazioni socio-economiche. Le sinergie mirano a superare la semplice esposizione, generando “nuove relazioni quotidiane” tra i capolavori della collezione e il pubblico, trasformando il bookshop nell’“ultima sala espositiva del museo”.

La Gnamc: tra storia e futuro

Fondata nel 1883 e situata in Viale delle Belle Arti 131, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma è il principale museo italiano dedicato a questo settore, con oltre 20.000 opere.

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da rinnovamenti e da una crescente attenzione ai linguaggi della contemporaneità, culminata ora nell’apertura al design.

La visione della direttrice Mazzantini rafforza il profilo multidisciplinare della Gnamc, che si afferma come promotrice dei rapporti tra arti e industria creativa. La partecipazione al Salone del Mobile evidenzia la capacità del museo di inserirsi nelle reti culturali più dinamiche, offrendo un’esperienza rinnovata della collezione e dell’identità della Galleria. Interventi come questo rappresentano un punto d’incontro tra tradizione artistica e innovazione, valorizzando il ruolo del Made in Italy nel sistema culturale contemporaneo.