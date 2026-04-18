La Kazakh State Symphony Orchestra, diretta dalla rinomata violinista Aiman Mussakhajayeva, si esibirà a Roma il 19 aprile 2026. Questo atteso evento rappresenta l’unica tappa italiana del suo tour internazionale e avrà luogo presso il prestigioso Teatro Palladium, con inizio alle ore 18:30. Il programma musicale proposto spazierà attraverso diverse epoche e stili, includendo capolavori di compositori come Antonio Vivaldi, Camille Saint‑Saëns, Edvard Grieg e Fritz Kreisler, offrendo al pubblico un viaggio sonoro di grande impatto. L'appuntamento è un'occasione imperdibile per scoprire dal vivo una delle più autorevoli e riconosciute espressioni della tradizione musicale kazaka contemporanea, nonché una delle principali orchestre dell'Asia Centrale.

Fondata nel 1991 su iniziativa della stessa Mussakhajayeva, la Kazakh State Symphony Orchestra è composta da circa trenta musicisti, molti dei quali hanno ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi internazionali. L'ensemble, sostenuto attivamente dal Ministero della Cultura e dello Sport del Kazakhstan, si è affermato negli anni come ambasciatore del patrimonio musicale nazionale, presentandosi con successo nei principali teatri e festival sia in patria che all’estero. Il suo vasto repertorio abbraccia un arco temporale che va dal Barocco alla musica contemporanea, distinguendosi per la capacità di coniugare un elevato rigore esecutivo, una notevole ricchezza timbrica e una forte identità culturale, il tutto in costante dialogo con il grande repertorio internazionale. L'evento al Teatro Palladium: un'occasione unica Il concerto del 19 aprile 2026 al Teatro Palladium, situato in Piazza Bartolomeo Romano 8, si configura come un momento di grande rilevanza culturale per la capitale. La Kazakh State Symphony Orchestra, infatti, si distingue non solo per la sua perizia tecnica, ma anche per la vivacità e il rigore con cui interpreta i grandi classici. L'unicità di questa data, l'unica in Italia per il tour internazionale dell'orchestra, offre al pubblico romano e nazionale l'opportunità di apprezzare lo stile e l'interpretazione di una delle formazioni orchestrali più prestigiose dell'Asia Centrale, contribuendo a valorizzare gli scambi culturali tra l'Italia e il Kazakhstan. Aiman Mussakhajayeva: la direttrice e il suo Stradivari Alla guida della Kazakh State Symphony Orchestra fin dalla sua fondazione nel 1991, Aiman Mussakhajayeva è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale. Considerata erede della grande tradizione violinistica russa, la sua carriera solistica e la sua direzione artistica hanno contribuito in modo significativo all'affermazione dell'orchestra. Durante l'esibizione a Roma, la violinista si esibirà con uno Stradivari Omobono del 1732, uno strumento di eccezionale valore acquistato appositamente per lei dallo Stato kazako. Questa scelta sottolinea l'impegno del Kazakhstan nella valorizzazione dell'eccellenza musicale e dei propri artisti, e il concerto si propone come un ponte tra le tradizioni culturali del Kazakhstan e quelle europee, offrendo un'esperienza musicale di alto livello in una cornice prestigiosa.